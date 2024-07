Google: l'AI trasformerà il 61% dei posti in UK

I risultati di Public First sono simili alla recente ricerca del Tony Blair Institute. Il centro studi ha elaborato le sue stime utilizzando un modello di intelligenza artificiale 'per classificare oltre 17.000 tipi di attività lavorative in base al potenziale dell’AI generativa di ridurre significativamente il tempo necessario per svolgerle o di automatizzarle completamente'.

Alla luce della ricerca, Google sta collaborando con il sindacato comunitario, la rete di piccole imprese Enterprise Nation e un paio di trust multi-accademici per cercare di scoprire il modo migliore per introdurre la tecnologia AI nei luoghi di lavoro tipici in modo da aumentare le capacità dei lavoratori piuttosto che sostituirli.

Debbie Weinstein ha aggiunto: 'Parte della difficoltà nel parlarne ora è che in realtà non sappiamo esattamente cosa accadrà. Quello che sappiamo è che il primo passo sarà sedersi (con i partner) e comprendere veramente i casi d'utilizzo'.

Il governo sostiene il processo, con il sottosegretario di Stato per l’AI, Feryal Clark, che afferma: 'Accelerare la diffusione dell’intelligenza artificiale in tutta la nostra economia sarà fondamentale per rilanciare la crescita, trasformare i nostri servizi pubblici e offrire nuove opportunità ai lavoratori in tutto il paese. Altrettanto importante è assicurarsi di portare le persone dalla nostra parte e costruire una forza lavoro adatta al futuro offrendo formazione sulle competenze legate all’intelligenza artificiale che aiuteranno le carriere a prosperare e le imprese a crescere: questo ci aiuterà a fare proprio questo'.