Estati in treno, il mito della Riviera riesplode, Cattolica in testa a raggiungimento dei passeggeri (+134%)



L'estate in treno continua a essere un trend di massa tra i viaggiatori italiani e non, i quali scelgono questo mezzo di trasporto per il suo basso impatto sull'ambiente - un fattore sempre più importante nella scelta delle mete di vacanza. Tra gli europei, il 62% dei passeggeri preferisce il treno per i viaggi di evasione e vacanza, mentre in Italia la quota è più bassa, il 56%. La domanda di treni pullman e treno per le mete vacanza estive si mantiene stabile tra luglio e agosto.