Voci di acquisizione nel settore energetico: il WSJ rivela trattative tra Shell e BP

Le azioni di BP quotate a Wall Street hanno inizialmente segnato un forte rialzo, per poi ritracciare parzialmente, mantenendo comunque un guadagno intorno all'1,9% all'ora di chiusura. Le azioni di Shell, invece, hanno reagito con un calo, recuperando solo in parte le perdite iniziali e chiudendo la giornata con una flessione di circa lo 0,9%. Il divario tra le due aziende in termini di dimensioni è evidente. La valutazione attuale di BP si aggira sugli 80 miliardi di dollari. Shell vanta una capitalizzazione di mercato ben superiore, che supera i 208 miliardi di dollari.

Questa voce contrasta, almeno in parte, con le recenti affermazioni del ceo di Shell, Wael Sawan. Interrogato sulla possibilità di grandi acquisizioni, Sawan ha più volte sottolineato come Shell abbia una soglia molto elevata per operazioni di tale portata. Ha indicato i programmi di riacquisto di azioni proprie (buyback) come la modalità preferita per utilizzare la liquidità della società.



Le fonti citate dal Wall Street Journal non hanno fornito dettagli sui possibili termini economici di un eventuale accordo. Né l'esito delle trattative è ritenuto certo in questa fase preliminare. Da parte di BP, interpellata sulla questione, non è giunto alcun commento.