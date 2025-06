Smart working in Italia: oltre il lavoro da casa, dati e futuro

È un cambio di paradigma che impatta sul modo stesso in cui le persone collaborano all'interno di un'azienda. Questo approccio poggia su quattro pilastri fondamentali che devono essere considerati insieme per un'implementazione efficace. Abbiamo la revisione della cultura organizzativa, poi la flessibilità concreta su orari e luoghi di lavoro. Cruciale è anche una adeguata dotazione tecnologica. Infine, non meno importanti, la ripensamento degli spazi fisici. Adottare il vero smart working implica dare alle persone la libertà di scegliere luogo e strumenti, puntando tutto sugli obiettivi. In questo quadro di autonomia, il lavoro può essere ibrido. Si possono alternare giornate in ufficio ad altre svolte da casa o in spazi di coworking. È l'autonomia la chiave di volta. È fondamentale capire cosa non rientra nella definizione di smart working. Anzitutto, non è un semplice sinonimo di telelavoro. Il telelavoro è una prestazione svolta fuori dalla sede aziendale, ma spesso con postazioni fisse e vincoli di orario più stringenti.



Il lavoro agile, al contrario, è intrinsecamente legato alla flessibilità e all'autonomia. Sono due modalità distinte, sia nella sostanza che negli accordi contrattuali. Il lavoro a distanza diffuso durante la pandemia, quello "spinto" dall'emergenza sanitaria, non era né l'uno né l'altro nel senso pieno del termine. Era un lavoro da remoto forzato, che non lasciava spazio alla scelta autonoma. Possiamo chiamarlo senza timore smart working emergenziale. Quel periodo ha portato con sé sfide e criticità inattese. Ciononostante, l'esperienza del lavoro emergenziale si è rivelata preziosa. Ha permesso un'accelerazione nella consapevolezza e nell'apprendimento che in circostanze normali avrebbe richiesto anni. Il lavoro agile offre vantaggi tangibili per le aziende. Migliora la produttività e aiuta a ridurre i costi operativi. I benefici si estendono anche alla soddisfazione dei lavoratori e, sorprendentemente, all'impatto ambientale. Sul fronte economico, si registra una riduzione dei costi sia per chi lavora sia per le aziende. Per i dipendenti, il risparmio sui costi di spostamento (commuting) è stimato intorno ai 900 euro all'anno.



Naturalmente, questo è al netto di un possibile aumento dei consumi domestici. Le aziende, invece, possono ottimizzare l'uso degli spazi e diminuire i consumi nelle sedi, arrivando a risparmiare fino a 2.500 euro all'anno per persona.

Dal punto di vista dei lavoratori, chi pratica il vero smart working sperimenta un maggiore benessere e coinvolgimento. Le ricerche indicano che gli smart worker riportano livelli più alti di benessere psicologico, relazionale e fisico rispetto a chi lavora solo in presenza o in modalità full remote. Si stima anche un incremento di produttività per lavoratore, potenzialmente tra il 15% e il 20% con modelli maturi di lavoro agile. Il tempo risparmiato non dovendo affrontare il tragitto casa-lavoro migliora l'equilibrio tra vita professionale e personale (work-life balance). Non va dimenticato l'aspetto ecologico. Il lavoro agile contribuisce a diminuire le emissioni di CO2.

Si stima che l'attuale numero di smart worker in Italia porti a un risparmio complessivo di circa 1.500.000 tonnellate di CO2 all'anno.



Mentre la filosofia del lavoro agile guadagna terreno, le imprese italiane si interrogano su come implementarla correttamente. Per un progetto di smart working di successo, è essenziale considerare insieme quelle quattro dimensioni complementari che ne costituiscono gli strumenti e i pilastri.

Le policy rappresentano la prima dimensione. Un'iniziativa matura richiede regole chiare, ma non rigide. Devono fornire un quadro senza limitare l'autonomia. Punti chiave includono la gestione della privacy, il diritto alla disconnessione e la flessibilità oraria. Definire obiettivi e analizzare esigenze è cruciale per creare policy adatte al contesto specifico.

La tecnologia è indispensabile. Analizzare la dotazione tecnologica esistente è uno dei primi passi per capire la fattibilità di un progetto di lavoro agile. Strumenti digitali come piattaforme per videoconferenze o sistemi che virtualizzano l'ambiente lavorativo sono fondamentali. Permettono la collaborazione e la socializzazione oltre i confini fisici. L'adeguamento tecnologico deve andare di pari passo con lo sviluppo delle competenze digitali dei lavoratori, essenziali per la loro occupabilità (employability) nel lungo periodo.



Gli spazi fisici richiedono un ripensamento.

Lo smart working porta all'evoluzione dall'ufficio tradizionale allo smart office. Si creano ambienti flessibili che facilitano concentrazione, collaborazione, socializzazione e benessere individuale. Questi spazi superano la logica della postazione fissa e favoriscono l'integrazione della tecnologia. Infine, la cultura aziendale e le competenze sono cruciali. Non basta avere tecnologia e spazi. Serve formare le persone e cambiare stili di leadership.

Il lavoro agile può diventare un motore di profonda trasformazione culturale, orientando l'organizzazione verso un modello basato sui risultati (result based organization). Questo promuove autonomia, responsabilità e sviluppo dei talenti. Le grandi imprese spesso sono più avanti, ma anche PMI e PA possono adattarsi, magari sperimentando, come la settimana lavorativa di 4 giorni. Organizzare il lavoro agile richiede attenzione a regole precise, soprattutto riguardo alla gestione delle persone, agli strumenti e ai dati personali.



La gestione dei dipendenti si sposta dal controllo alla fiducia e alla responsabilizzazione. La smart leadership è flessibile, adattandosi alle esigenze. I manager smart incidono positivamente su engagement, benessere e performance. La produttività può essere valutata con indicatori legati alle attività e alla qualità delle relazioni nel team.

Gli strumenti operativi, ovvero tecnologie e competenze digitali, sono vitali per la produttività e la collaborazione a distanza. Piattaforme di messaggistica e videoconferenza sono esempi. Ma servono anche competenze trasversali come il knowledge networking e la virtual communication per una condivisione efficace delle informazioni.

La privacy e la sicurezza informatica sono aspetti delicati. Il lavoro agile porta il GDPR (General Data Protection Regulation) in primo piano. Gestire i dati in modo improvvisato può portare a violazioni. La formazione sulla privacy e la sicurezza è la difesa principale contro le vulnerabilità informatiche. Dopo un periodo iniziale di incertezza, il lavoro agile è stato disciplinato.





La legge n. 81 del 22 maggio 2017 ha regolato lo smart working, definendone aspetti giuridici, diritti e doveri. Prevede un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, parità di trattamento, diritto all'apprendimento continuo e tutela della salute e sicurezza. La pandemia ha stravolto le regole, introducendo lo smart working semplificato. Questo ha permesso alle aziende di adottare il lavoro da remoto senza accordi individuali, per garantire la continuità e la salute pubblica.

L'esperienza ha dimostrato che la presenza fissa non è più l'unico modo di lavorare. Con la fine dello stato di emergenza a marzo 2022, le procedure semplificate sono state prorogate gradualmente.

Nel settore privato, la semplificazione è durata fino a fine 2022. Dal 1° gennaio 2023, la legge n. 81/2017 è tornata pienamente in vigore, richiedendo l'accordo individuale. Tuttavia, molte aziende avevano già definito accordi con sindacati e lavoratori.

Il protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile, in vigore dal 2022, fornisce linee guida per la contrattazione collettiva.



I suoi principi chiave includono:

- Adesione volontaria;

- Accordo individuale;

- Diritto alla disconnessione;

- Tutela infortuni e malattie professionali;

- Parità di trattamento, luoghi e strumenti;

- Formazione dei lavoratori agili.

Per la pubblica amministrazione (PA), la situazione è stata diversa. Obblighi di smart working e limiti di percentuale sono stati rimossi prima. Dal 15 ottobre 2021, è stata ripristinata la normativa pre-pandemia. Dal 2 dicembre 2021, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) regola l'adozione dello smart working nella pubblica amministrazione, assorbendo il precedente Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA). Specifiche agevolazioni hanno riguardato alcune categorie.

Il D.L. 132/2023 aveva esteso il diritto allo smart working per i lavoratori super fragili nel settore privato fino a fine 2023. Anche dipendenti con figli under 14 (con specifiche condizioni) e lavoratori fragili (se l'attività era compatibile) nel settore privato avevano questo diritto.



Una proroga successiva ha esteso il diritto per lavoratori fragili e genitori under 14 fino al 31 marzo 2024.

Dal 1° aprile 2024, queste agevolazioni specifiche sono terminate per entrambe le categorie. Comprendere la diffusione del lavoro agile in Italia è fondamentale. Già prima della pandemia, il numero di smart worker con vera autonomia era in crescita. L'impatto del Coronavirus fu enorme.

Secondo le ricerche, dai 570.000 stimati prima del Covid-19, il numero è balzato a circa 6,58 milioni durante la prima ondata. Nel 2021 e 2022, complice l'allentamento delle restrizioni, le iniziative si sono ridotte. Il 2023 ha visto una ripresa, con circa 3,58 milioni di lavoratori smart. Nel 2024, nonostante la fine degli obblighi specifici e il dibattito sui possibili svantaggi, il lavoro agile è stabile. Si stimano 3,55 milioni di smart worker, un dato molto vicino al 2023.

Per il 2025, si prevede una crescita del +5%, raggiungendo i 3,75 milioni. Analizzando i dati per tipologia di organizzazione, le grandi imprese sono in testa nell'adozione.



Il 96% ha consolidato iniziative nel 2024. Il numero di smart worker in questo segmento è cresciuto dell'1,6%, arrivando a 1,91 milioni, quasi al picco pandemico forzato. Si prevede 1,93 milioni per il 2025.

Lo smart working nelle grandi realtà coinvolge principalmente impiegati, ma si estende anche a personale di assistenza clienti, caregiver e profili tecnici.

Nelle PMI, il numero di iniziative è diminuito leggermente, passando dal 56% al 53%, con 520mila lavoratori coinvolti nel 2024. Un lieve aumento è atteso per il 2025 (525mila). Nelle microimprese, il numero è stabile e in crescita, da 620mila a 625mila nel 2024, con previsione di 690mila per il 2025. Risulta chiaro che la fine dell'obbligo per i lavoratori fragili ha inciso maggiormente sulle PMI. In queste aziende, il lavoro agile è spesso visto come uno strumento occasionale per conciliazione vita-lavoro, non un modello organizzativo strategico.

La pubblica amministrazione vede iniziative di smart working nel 61% delle realtà. Nelle PA più grandi, l'adozione è maggiore.



È importante notare che nel pubblico coesiste il lavoro da remoto (con possibili vincoli di orario). Considerando entrambe le modalità, il 70% delle PA offre forme di flessibilità. Il numero di lavoratori da remoto è in lieve calo (500mila nel 2024 contro 515mila nel 2023).

Si stimano 605mila lavoratori in smart working per il 2025 nella PA. Questi dati e dinamiche mostrano che, superata la fase emergenziale, le organizzazioni devono affrontare un nuovo modo di lavorare. È spinto da esigenze mutate. Le persone cercano maggiore flessibilità, influenzate dall'aumento dei costi e dall'incertezza globale. Le aziende e le PA, con il supporto delle direzioni risorse umane, devono costruire nuove strutture organizzative.

Questo richiede riconoscere che lo smart working è un modello organizzativo, una filosofia manageriale, non solo una misura d'emergenza o di welfare. I suoi benefici sono ampi: risultati migliori, maggiore benessere e sostenibilità. La fine dell'accesso semplificato non segna la fine del modello, ma la fine di un'interpretazione riduttiva.



Il lavoro agile deve essere visto come uno strumento di innovazione che ridisegna la relazione tra lavoratori e organizzazioni, rendendola più moderna e adeguata al nuovo millennio. Sebbene il concetto abbia preso piede di recente su vasta scala, alcune grandi aziende in Italia avevano già esplorato soluzioni di lavoro agile anni fa.

Lo smart working non è limitato all'Italia.

In tutta Europa, politiche di flessibilità lavorativa si stanno diffondendo, sebbene con nomi e normative diverse (agile working, flexible, telelavoro flessibile). Il parlamento europeo stesso supporta il lavoro agile, sottolineandone i benefici sociali e l'importanza per l'equilibrio vita-lavoro.

L'approccio del Regno Unito, con la sua Flexible Working Regulation del 2014, è stato pionieristico. In Belgio, si parla di "New Ways of Working". In Francia, esiste un modello di "telelavoro flessibile". La sostanza, però, rimane quella di un approccio più flessibile e autonomo al lavoro.



L'era post-pandemia ha fatto emergere nuovi trend nel lavoro agile. Indicano un'evoluzione delle pratiche flessibili per rispondere alle esigenze attuali.

La settimana lavorativa di 4 giorni, o settimana corta, è uno di questi. Implica avere mezza o una giornata libera in più a settimana, a parità di stipendio. Può realizzarsi riducendo le ore totali (short work week) o rimodulando l'orario (compressed work week).

L'international smart working è un modello emergente che permette di lavorare da un paese dove il datore di lavoro non ha una sede. È più diffuso nelle grandi imprese (29%) rispetto alle PMI (4%). Coinvolge pochi lavoratori, ma è uno strumento per attrarre talenti globali e mantenere rapporti con dipendenti che si trasferiscono. Limiti principali: gestione fiscale e previdenziale, rischio di perdita del senso di appartenenza e problemi di sicurezza dati. Il temporary distant working, noto anche come holiday working o workation, è un trend significativo.

Consiste nel lavorare per almeno due settimane da luoghi lontani dalla propria residenza o dall'ufficio.



Molti lavoratori hanno scelto di trasferirsi temporaneamente in seconde case o località di villeggiatura.

Questo dimostra l'impatto potenziale del lavoro agile non solo sulle organizzazioni, ma anche sulla società, influenzando persino lo spopolamento di alcune aree. Le ferie illimitate rientrano nella logica di massima flessibilità oraria e lavoro per obiettivi.

Permettono di chiedere giorni di ferie aggiuntivi rispetto al CCNL, senza riduzione dello stipendio, previa approvazione. Attualmente, è l'iniziativa meno diffusa.