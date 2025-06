Piazza Affari e i mercati europei in calo: l'ombra della FED e il risiko bancario italiano

Stiamo scegliendo tra tre-quattro candidati, per fortuna Powell se ne andrà a breve perchè è davvero terribile, ha detto l'ex presidente USA.

Intanto, il mercato delle materie prime ha visto qualche movimento. Il petrolio rialza la testa dopo i cali dei giorni scorsi. Il WTI guadagna lo 0,7% portandosi a 64,84 dollari al barile, mentre il Brent segna un incremento simile (+0,7%), arrivando a 67,62 dollari. Dall'altro lato, il prezzo del gas è sceso leggermente, cedendo lo 0,1% a 35,56 euro al megawattora. Anche l'oro ha registrato un lieve calo dello 0,1%, attestandosi a 3,320 dollari l'oncia.

A Piazza Affari, l'attenzione rimane alta sul potenziale risiko nel settore bancario. La BCE ha dato il suo via libera all'offerta pubblica di scambio (OPS) lanciata dal Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca, un'operazione che potrebbe ridefinire gli equilibri. Fuori dal paniere principale, anche Banca Ifis ha mosso le sue pedine, rilanciando un'offerta nel tentativo di acquisire illimity Bank, la banca fondata da Corrado Passera.





Sul fronte delle operazioni societarie, l'offerta pubblica di scambio volontaria e totalitaria promossa da Unicredit sulle azioni ordinarie di Banco BPM non ha ancora riscosso un'ampia adesione. Alla data odierna, sono state presentate 7.184 richieste, per un totale di 793.688 azioni. Questo rappresenta appena lo 0,052382% delle azioni oggetto dell'offerta. L'offerta, iniziata il 28 aprile 2025, terminerà il 23 luglio 2025. C'è stato un periodo di sospensione di 30 giorni disposto dalla Consob. Molte attenzioni sono rivolte al 9 luglio, data in cui il TAR è atteso pronunciarsi sulla legittimità dei vincoli imposti dal governo tramite il golden power; questo potrebbe rappresentare un passaggio chiave, salvo possibili interventi a livello di Unione Europea o ripensamenti governativi.

Gli indici europei hanno risentito della cautela. L'indice Stoxx 600 ha ceduto lo 0,5%.

Tra le piazze finanziarie del Vecchio Continente, le flessioni più marcate hanno interessato:

- Madrid (-1,2%);

- Francoforte (-0,5%);

- Parigi (-0,5%);

- Milano (-0,3%);

- Londra (-0,3%).





Diversi comparti settoriali hanno contribuito alla debolezza. Le perdite maggiori si sono registrate nel settore farmaceutico (-0,9%) e nelle utility (-0,7%). Anche l'energia ha mostrato vendite (-0,7%), nonostante il rialzo del petrolio. Le banche hanno segnato un calo dell'1%, risentendo forse delle incertezze legate alle operazioni di riassetto del settore. Anche la moda ha chiuso in negativo (-1%). Sul versante opposto, il settore auto ha mostrato un rialzo (+0,7%) dopo la pubblicazione di dati positivi sul mercato europeo. Sono saliti anche il comparto tecnologico (+0,4%) e quello della difesa (+1%).

Nel mercato obbligazionario, i rendimenti dei titoli di Stato sono rimasti poco mossi. Lo spread tra il BTP italiano decennale e il Bund tedesco decennale si è attestato a 91 punti base. Il rendimento del decennale italiano è al 3,48%, mentre quello tedesco è al 2,57%.

A Piazza Affari, alcuni titoli hanno brillato nonostante la tendenza generale. Tra i migliori, Stellantis ha guadagnato il 2,7%, beneficiando di una promozione da parte di Jefferies.



Bene anche Ferrari (+2,5%) e Leonardo (+2,4%). Come accennato, le banche hanno chiuso in ribasso, in attesa di sviluppi sul fronte delle fusioni e acquisizioni. Hanno invece scivolato titoli come Stm (-2,4%) e Recordati.