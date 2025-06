La scommessa sull'Europa: perché gli strategist vedono il Vecchio Continente superare gli USA

È un salto notevole rispetto all'indagine dell'anno precedente, quando solo il 3% aveva puntato sull'Europa come leader di mercato. Nonostante quasi nove esperti su dieci (l'88%) siano convinti che le minacce tariffarie continueranno a farsi sentire, oltre la metà (il 56%) crede che proprio questi dazi stiano creando le condizioni ideali per dare slancio alla crescita europea.

Chiedendo quale scenario fosse più probabile a fine anno, il 74% degli strategist ha optato per l'ipotesi che altri mercati sovraperformino, contrapposto al 26% che invece prevedeva un risultato superiore per le azioni USA.

Inoltre, tre quarti degli intervistati (il 74%) si aspettano un rafforzamento dell'euro entro la fine dell'anno. Le recenti tensioni geopolitiche e le incertezze legate al commercio stanno spingendo l'Europa a concentrarsi maggiormente al proprio interno.

Questo si traduce in un aumento degli investimenti in settori cruciali come la difesa e le infrastrutture, favorendo in particolare le banche e i titoli del comparto difesa.

In questo quadro, quasi due terzi degli strategist (il 59%) sono convinti che i titoli della difesa trarranno vantaggio dall'incremento della spesa militare a livello globale.





Questa previsione è particolarmente forte tra gli strategist europei (il 77%) rispetto ai colleghi negli Stati Uniti (il 48%). Tuttavia, l'ottimismo per l'Europa convive con una certa cautela riguardo ai rischi che i mercati potrebbero affrontare nei prossimi sei mesi.

Fattori come la geopolitica (indicata dal 53%), l'occupazione (59%), la spesa dei consumatori (79%) e la guerra commerciale (65%) vengono visti come ostacoli potenziali.

Questi superano, nel giudizio degli esperti, i possibili catalizzatori positivi, come la politica monetaria (62%) e gli utili aziendali (47%). Sul fronte macroeconomico, gli strategist di Natixis IM danno più peso alle dinamiche politiche rispetto a quelle economiche, pur ritenendo che entrambe si influenzeranno a vicenda.

La potenziale turbolenza nei mercati obbligazionari degli Stati Uniti è emersa come il rischio principale: l'85% la considera una fonte di timore di livello medio o alto.

Malgrado la fama di bene rifugio, due terzi degli strategist europei (il 62%) non considerano più i Treasury USA così sicuri, una percezione nettamente diversa rispetto a quella degli strategist statunitensi (solo il 24% nutre le stesse riserve).



L'inflazione si posiziona come il secondo rischio più rilevante.

Otto strategist su dieci (il 79%) l'hanno classificata come una preoccupazione di livello medio o alto.

Però, per quanto riguarda l'impatto specifico dei dazi, tre quarti degli esperti (il 76%) pensano che causeranno solo un aumento temporaneo dell'inflazione, mentre un quarto (il 24%) li vede come una causa di re-inflazione persistente. L'instabilità dei mercati continua a essere una preoccupazione presente.

Oltre il 70% degli strategist intervistati (il 71%) si aspetta che la volatilità rimanga elevata nei mercati azionari, e una percentuale simile (il 68%) prevede lo stesso per il fronte obbligazionario.

Ciò nonostante, il 71% degli strategist di Natixis IM ha dichiarato di cercare attivamente occasioni nella volatilità azionaria, e il 74% nel mercato obbligazionario.

Una parte, comunque, preferirà un approccio attendista (il 29% per le azioni, il 26% per le obbligazioni). Guardando alle migliori opportunità di investimento per i prossimi sei mesi, la visione positiva sulle azioni europee trova riscontro nella scelta di quasi la metà degli strategist (il 47%), che hanno indicato i titoli della difesa come quelli con il maggior potenziale di rendimento.





Allo stesso modo, il settore tecnologico è il preferito per gli investimenti azionari negli Stati Uniti per la parte restante dell'anno, con il 35% che ne prevede una possibile ripresa. Mabrouk Chetouane, responsabile della strategia globale di mercato presso Natixis Investment Managers, ha osservato: In un anno in cui la volatilità ha toccato nuovi picchi a causa dell'incertezza geopolitica e dei dubbi sul commercio, gli strategist di mercato individuano ancora una volta valide opportunità al di fuori degli Stati Uniti. Nella seconda metà dell'anno, si concentreranno sul capire se la crescita europea dimostrerà una solidità duratura o se le incertezze macroeconomiche e la volatilità continueranno a esercitare pressione sui mercati. Con una volatilità che persiste e le minacce tariffarie che si attenuano, gli investitori devono restare vigili sulle opportunità che si presentano, in particolare nel reddito fisso, nel settore della difesa e in quello tecnologico.

Gli strategist mostrano interesse per i bond nella seconda metà del 2025.



Il 44% ritiene che possano offrire sia rendimento che reddito.

Tuttavia, oltre due terzi degli esperti (il 68%) sottolineano l'importanza della gestione attiva come elemento chiave per aggiungere valore ai portafogli obbligazionari.

Nel mercato statunitense, gli strategist europei privilegiano le obbligazioni con rating elevato (definite investment grade), con una preferenza del 54% rispetto al 24% degli americani.

Questo è coerente con il fatto che quasi la metà degli strategist negli USA (il 48%) prevede un aumento dei default sul credito, mentre solo il 15% degli europei condivide questa prospettiva.

In Europa, le scelte più popolari nel reddito fisso sono state le obbligazioni governative dei paesi centrali dell'area (il 29%) e il credito con rating elevato (anch'esso 29%).

Si nota una divergenza nelle preferenze di scadenza: gli statunitensi mostrano una maggiore inclinazione verso le scadenze lunghe europee, mentre in Europa si preferiscono scadenze più brevi (69% contro il 57% negli USA).





Gli impatti negativi maggiori da una guerra commerciale nella seconda metà dell'anno sono attesi sui titoli governativi USA a lunga scadenza (41%) e sul debito a più alto rischio (high yield) o a tasso variabile nei mercati sviluppati in Europa (35%). Negli ultimi anni, i tassi di interesse elevati hanno reso attraente la liquidità per molti investitori, percepita come più sicura rispetto ad azioni e obbligazioni.

Gli strategist di Natixis IM, però, ricordano che la liquidità non è sempre la soluzione ottimale, specialmente in un contesto dove le minacce tariffarie potrebbero indebolire il dollaro.

Alla domanda sui rischi principali nel detenere contante, il 41% ha indicato la svalutazione della valuta come il pericolo maggiore, mentre il 38% ha sottolineato la presenza di opportunità di rendimento più interessanti altrove.

Considerando il rischio che l'inflazione possa ridurre i rendimenti reali, un terzo degli strategist (il 35%) ritiene che i tassi sulla liquidità non siano sufficienti per raggiungere obiettivi di lungo periodo.



Con l'AI sempre più presente, gli strategist di Natixis IM hanno riflettuto sul suo impatto nel settore finanziario nei prossimi 2-5 anni.

L'88% vede opportunità, e il 79% pensa che l'AI aiuterà a identificare rischi non evidenti e ad accelerare le operazioni quotidiane.

Nondimeno, il 94% teme un incremento del rischio di frodi, e il 71% crede che gli investimenti in AI necessitino tempo prima di portare risultati concreti.

Inoltre, quasi un quarto (il 21%) nutre preoccupazioni che l'AI possa portare alla sostituzione del proprio lavoro.

Tra i potenziali benefici, l'AI potrebbe aumentare la trasparenza nell'ambito degli investimenti sostenibili (ESG), secondo il 44% degli intervistati.

Guardando più in generale agli investimenti sostenibili nei prossimi 2-5 anni, il 41% prevede che l'impact investing continuerà a crescere e il 56% crede che i veri leader della sostenibilità diventeranno più riconoscibili.