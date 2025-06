La quiete sui mercati dopo la tensione USA Iran nel Medio Oriente

Una spiegazione cruciale per questa relativa compostezza del mercato risiede nel fatto che, persino nel momento più acceso degli scontri, la sicurezza delle infrastrutture petrolifere dell'Iran e della vitale via di transito delle petroliere, lo stretto di Hormuz, non è mai stata seriamente messa in discussione.

Un Donald Trump euforico è arrivato persino a dichiarare sui social media che la Cina poteva nuovamente acquistare Petrolio iraniano. Questo ha rapidamente costretto la Casa Bianca a intervenire per chiarire che, in realtà, nulla era cambiato riguardo alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti.

Il presidente si è anche trovato in disaccordo con la sua stessa agenzia di intelligence della difesa. Un primo rapporto di quest'ultima sosteneva che gli attacchi aerei americani contro gli impianti nucleari iraniani del fine settimana avrebbero rallentato le capacità del paese solo di uno o due mesi. Trump, invece, aveva affermato che il programma nucleare iraniano era stato "annientato".

Questo solleva interrogativi significativi.



Domande sul fatto se gli obiettivi degli Stati Uniti o di Israele nella campagna aerea siano stati effettivamente raggiunti. E, naturalmente, interrogativi su cosa accadrà in seguito.

È molto probabile che sentiremo ancora Donald Trump parlare del Medio Oriente, specialmente mentre si reca all'Aia per un vertice NATO oggi. Lì, la spesa per la difesa sarà un argomento centrale.

Gli sviluppi in Medio Oriente resteranno probabilmente al centro dell'attenzione dei mercati per tutta la giornata di scambi in Europa. Il calendario macroeconomico e aziendale odierno, infatti, presenta pochi appuntamenti rilevanti.

Più tardi, l'attenzione si sposterà brevemente oltreoceano, verso gli Stati Uniti e Wall Street, sebbene il calendario sia scarno. I dati in uscita si limiteranno alla sola statistica sulle vendite di nuove case. Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, sarà nuovamente a Capitol Hill per testimoniare davanti al Senato.



Comunque, avendo già parlato alla Camera il giorno precedente, non ci si attende molto di nuovo dalle sue dichiarazioni.