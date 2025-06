Credito alle famiglie in Italia: il balzo in avanti di mutui e prestiti personali

L'obiettivo principale resta la salvaguardia della qualità degli attivi, anche in considerazione delle persistenti incertezze legate alle tensioni geopolitiche e commerciali globali. Questi elementi esterni possono infatti influenzare la capacità di rimborso dei richiedenti.

Il settore del credito al consumo ha confermato la robusta crescita del 2024 anche nei primi mesi del 2025. Questo comparto è stato trainato in modo significativo dall'aumento a doppia cifra dei prestiti personali. Le erogazioni complessive di credito al consumo nel 2024 sono aumentate del 7,4%, un dato superiore all'anno precedente e in linea con l'evoluzione dei consumi, specialmente per beni durevoli come quelli legati alla mobilità e alla casa.

Il mercato nel suo complesso ha beneficiato dell'apporto positivo di quasi tutte le tipologie di finanziamento, con i prestiti personali che spiccano per un balzo del +12,2% nel 2024. Anche i finanziamenti finalizzati all'acquisto di auto e moto erogati da operatori specializzati hanno dato un buon contributo, crescendo del 6,2%.





Il primo trimestre 2025 vede confermato l'incremento dei flussi di credito al consumo, con un aumento del 5,9%. A guidare la crescita sono ancora i prestiti personali, che segnano un ulteriore +12,6%, e la cessione del quinto dello stipendio o della pensione, con una performance positiva del +7,6%. Per contro, si osserva una flessione nei finanziamenti destinati all'acquisto di auto e moto, diminuiti dell'1,8%, in parte condizionati dal calo delle nuove immatricolazioni. Anche i finanziamenti per altri beni e servizi, come arredamento ed elettronica, mostrano una contrazione del 2,1%, analogamente alle operazioni di rateizzazione tramite carta di credito, in calo del 2,8%.

Una ripresa marcata ha caratterizzato le erogazioni di mutui immobiliari per l'acquisto della casa. Nel 2024, i flussi di mutui alle famiglie sono tornati a crescere con un +11,6%, registrando poi un'accelerazione impressionante nei primi tre mesi del 2025 con un +50,2%. Questo risultato è fortemente influenzato dalla decisa risalita dei mutui specifici per l'acquisto di abitazioni, che hanno visto un +8,6% nel 2024 e un notevole +46,9% nel primo trimestre 2025.



Questo trend ha avuto un impatto diretto e positivo sulle compravendite immobiliari residenziali, cresciute dell'1,4% nel 2024 e dell'11,2% nei primi tre mesi del 2025, a riprova di quanto il credito sia fondamentale per il progetto casa delle famiglie. Le erogazioni a tasso fisso continuano a rappresentare la quasi totalità del mercato, attestandosi all'88% nei primi tre mesi del 2025. Questa preferenza non solo offre condizioni più prevedibili per chi acquista, ma riflette anche il nuovo, enorme balzo delle surroghe, i trasferimenti di mutuo da una banca all'altra, che sono cresciute del 63,7% nel 2024 e di un eccezionale 107,7% nei primi tre mesi del 2025.

I canali digitali e le reti di intermediari stanno giocando un ruolo sempre più importante. Nel 2024, l'uso dei canali online per i prestiti personali è aumentato gradualmente, con il 15% dei volumi erogati completamente via web. La quota dei finanziamenti finalizzati per l'eCommerce si è mantenuta stabile al 13%. Cresce ulteriormente la percentuale di flussi intermediati da agenti e mediatori, raggiungendo il 78% nell'ambito della cessione del quinto e il 45% per i mutui immobiliari, a discapito della tradizionale rete degli sportelli bancari.





Un impulso positivo arriva anche dai finanziamenti volti a sostenere la transizione ecologica delle famiglie. Nell'ambito dei mutui immobiliari, l'incidenza delle erogazioni per l'acquisto di case green è salita al 14% nel 2024, rispetto al 12% del 2023. Anche nel credito al consumo, la quota di finanziamenti finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica delle abitazioni, come l'installazione di pannelli solari o pompe di calore, ha raggiunto il 19% sul totale dei finanziamenti in ambito casa, in aumento rispetto al 17% del 2023. Per la mobilità sostenibile, i finanziamenti degli operatori multiprodotto sono aumentati fino al 18% sul totale dei finanziamenti auto/moto, rispetto al 13% dell'anno precedente.

La qualità del credito mostra segnali di notevole stabilità. Nello scenario di graduale miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie, il tasso di default sul credito alle famiglie, pari all'1,4% a marzo 2025, è rimasto invariato per cinque trimestri consecutivi. Analizzando gli ultimi sei mesi, si nota una grande tenuta della rischiosità per i prestiti personali, con livelli di rischio molto contenuti.



Nei finanziamenti finalizzati, si registrano lievi incrementi nei tassi di default tra settembre 2024 e marzo 2025, ma questi appaiono fisiologici e non indicano un peggioramento strutturale.

Una situazione analoga di stabilità si riscontra sul fronte dei mutui immobiliari. I livelli di rischio si mantengono vicini ai minimi storici. Questo è dovuto, in parte, agli strumenti a disposizione delle famiglie, come la possibilità di ricorrere alla surroga verso soluzioni a tasso fisso e alle rinegoziazioni delle condizioni contrattuali.

Nonostante l'incertezza crescente a livello globale, si prevede che il credito alle famiglie mostrerà una crescita stabile in prospettiva, con livelli di rischiosità sotto controllo. Con il potere d'acquisto che continuerà a recuperare grazie alla bassa inflazione, le condizioni economico-finanziarie delle famiglie miglioreranno ulteriormente nel 2025. Eppure, il quadro globale rimane complesso, esacerbato da fattori geopolitici e dalle tensioni commerciali. Dopo un inizio d'anno positivo, l'economia italiana potrebbe rallentare leggermente nel secondo trimestre del 2025.



Nonostante i possibili effetti negativi dei dazi, gli investimenti legati al PNRR e la politica economica espansiva della Germania, principale mercato per l'export italiano, dovrebbero fornire un sostegno all'attività economica.

Sebbene l'approccio resterà improntato alla cautela, data la parziale ripresa del potere di acquisto rispetto alle perdite passate, le famiglie continueranno ad aumentare il ricorso al credito per finanziare i loro progetti. Le politiche di offerta delle banche e degli intermediari rimarranno focalizzate sulla sostenibilità del debito e sul controllo del rischio. Il mercato complessivo del credito, in termini di volumi in essere, è destinato a espandersi maggiormente quest'anno e nel prossimo biennio, per poi stabilizzarsi con una crescita intorno al 2%. I flussi di mutui, sempre più trainati dalla componente acquisto, e i prestiti personali continueranno a crescere. Al contrario, le difficoltà del settore automobilistico, complice il venir meno degli incentivi e l'incertezza sulla transizione all'elettrico, limiteranno l'espansione dei finanziamenti finalizzati all'auto quest'anno.



Mentre per i mutui casa sarà cruciale l'attuazione della direttiva europea sulle case green, per il comparto del credito al consumo sarà determinante il recepimento della nuova direttiva specifica, che aumenterà la tutela dei clienti ma richiederà una valutazione attenta del suo impatto sull'esperienza del consumatore.

Nel complesso, il 2025 segna l'inizio di una fase di stabilizzazione per la qualità del credito. I tassi di default si mantengono su valori minimi, decisamente inferiori rispetto ai picchi delle crisi passate, anche se gli oneri finanziari restano superiori alla media del periodo pre-Covid. La diffusione dei contratti a tasso fisso, un livello di indebitamento delle famiglie relativamente contenuto e la presenza di riserve di liquidità nei portafogli familiari sono i fattori chiave che contribuiscono a contenere eventuali tensioni, pur in uno scenario globale caratterizzato da maggiori rischi.

La trasformazione del settore finanziario è fortemente accelerata dalla necessità di stare al passo con l'innovazione tecnologica e dalla crescente competizione di fintech e nuovi operatori digitali.



Questo ha spinto gli investimenti in IT e in intelligenza artificiale (AI). L'AI è un elemento cruciale per questa trasformazione e si prevede una sua diffusione sempre maggiore. Favorirà l'efficientamento dei processi interni, ridurrà i tempi di risposta al cliente e permetterà di offrire soluzioni sempre più personalizzate. Questi sviluppi richiederanno investimenti continui da parte degli operatori, anche per garantire elevati standard di sicurezza informatica sulle piattaforme utilizzate e per non perdere quote di mercato.