Amazon e 15 anni di eCommerce in Italia: come è cambiato lo shopping

L'esperienza di acquisto online si è fatta sempre più personale, consapevole e profondamente connessa. Non è più solo una questione di convenienza o efficienza.

Nel 2010, l'eCommerce era ancora agli albori in Italia, spesso legato a acquisti ponderati e alla ricerca del prezzo migliore. L'arrivo di Amazon, inizialmente con categorie come libri, orologi ed elettronica, ha innescato una vera rivoluzione. Valori come la comodità, la velocità e l'efficienza sono diventati prioritari per i consumatori. I primi best seller riflettevano questo, con libri di autori italiani molto amati come Umberto Eco, Giorgio Faletti e Niccolò Ammaniti, oltre alla biografia di Steve Jobs.

Nello stesso anno, il lancio del programma Prime ha introdotto il concetto di consegne rapide senza costi aggiuntivi, un servizio che ha modificato le aspettative dei clienti. Il 2011 ha visto l'arrivo del Kindle, dando impulso alla lettura digitale, mentre il consumo di beni funzionali, come prodotti per l'igiene e la cura della persona, iniziava a crescere online.

Il biennio 2012-2013 è stato caratterizzato dal boom di accessori per GPS e dispositivi di archiviazione dati, una diretta conseguenza della rapida diffusione degli smartphone e dei social network.



Anche i videogiochi hanno vissuto un momento di grande successo, con titoli come "Grand Theft Auto V" tra i più venduti.

La moda ha conquistato un ruolo da protagonista nel 2014, in linea con l'ascesa dello street style. La rete è diventata un acceleratore di aggregazione sociale e l'e-commerce un canale fondamentale per questo settore. È in questo periodo che nasce Amazon Fashion. Contemporaneamente, si è assistito a una riscoperta del Made in Italy, delle sue imprese e dei suoi territori. Nel 2015, per valorizzare queste eccellenze, è stata lanciata la vetrina dedicata al Made in Italy su Amazon.It, supportando sia le piccole e medie imprese sia i grandi marchi nazionali.

Dopo il successo di Prime, nel 2015 è arrivato Amazon Prime Now, introducendo per la prima volta la possibilità di acquistare generi alimentari, segnando un'ulteriore espansione delle categorie di prodotti disponibili online (persino la pasta di acciughe è finita tra i bestseller iniziali).

Il 2017 ha segnato l'apertura della nuova sede corporate italiana a Milano, ma soprattutto il lancio di nuovi servizi che avrebbero modificato profondamente le abitudini culturali digitali degli italiani.



Prime Video (2016), Audible.It (2016) e Amazon Music (2017) hanno offerto nuove modalità di fruizione di contenuti audiovisivi, audiolibri e musica, rivelando nuovi gusti e preferenze. Tra gli audiolibri più ascoltati in quel periodo spiccano “La ragazza del treno” di Paula Hawkins e “Io Uccido” di Giorgio Faletti. La musica Pop dominava su Amazon Music, seguita da Rock e Hip-Hop. Al contempo, l'introduzione di Amazon Pay ha semplificato i pagamenti e gli Amazon Locker hanno offerto una nuova opzione per il ritiro self-service degli ordini.

La casa ha iniziato a trasformarsi in uno spazio sempre più connesso: i piccoli elettrodomestici e i prodotti per l'arredamento, l'illuminazione e la smart home hanno visto una crescita esponenziale nelle vendite.

Il biennio 2018-2019 ha visto emergere con forza la sensibilità verso la sostenibilità. La moda si è fatta "eco", il design più attento all'ambiente. Amazon è stata tra i primi firmatari di The Climate Pledge, un impegno concreto per raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2040.



Questo impegno si è tradotto nel 2020 nel lancio del programma Climate Pledge Friendly su Amazon.It, che evidenzia i prodotti che rispettano specifici standard di sostenibilità.

Ma questi anni hanno anche rappresentato un punto di svolta nella relazione tra gli italiani e la tecnologia in casa. Nel 2018, Alexa ha fatto il suo debutto in Italia con i dispositivi Echo, portando la rivoluzione digitale nelle abitazioni e aprendo nuove possibilità di interazione.

La pandemia (Covid19) ha stravolto scenari e priorità. La casa è diventata il centro di tutto: luogo sicuro, spazio di lavoro, palestra, cinema. L'online non era più una semplice comodità, ma una necessità impellente. Tra il 2020 e il 2021, l'e-commerce di beni essenziali e di settori precedentemente marginali, come l'alimentare e il benessere personale, ha registrato un'accelerazione senza precedenti. Prodotti come set di filati per macchine da cucire, lievito e caffè sono diventati tra i più richiesti su Amazon.It. Insieme ai beni di prima necessità, è cresciuto anche il bisogno di svago e leggerezza: "LOL: Chi ride è fuori" è diventato il titolo più visto su Prime Video in Italia, mentre richieste come "Malibù", "Baby Shark" e "Musica leggerissima" hanno dominato le interazioni con Alexa.





Dal 2022, i consumatori hanno iniziato a cercare qualcosa di più dei semplici prodotti: storie, autenticità, valori. Questo si è riflesso in un ritorno all'apprezzamento per la qualità, l'artigianalità e la passione del Made in Italy. Ed è in questo contesto che nel 2022 sono nati i Made in Italy Days, giornate di offerte dedicate alle eccellenze produttive italiane. In questo periodo, è cambiato non solo il cosa

- si compra, ma anche il come

- si percepiscono gli oggetti, con una crescente attenzione al concetto di "scarto" come risorsa. Nel 2023 è stato lanciato Amazon Seconda Mano, un'iniziativa per dare nuova vita ai prodotti resi, dove, oltre all'elettronica, hanno riscosso grande successo libri, scarpe e giocattoli usati.

Il senso di appartenenza e l'italianità hanno trovato espressione anche nello sport: la partita Milan-Napoli di UEFA Champions League è stata l'evento sportivo più visto in assoluto su Prime Video in Italia.

Oggi, l'eCommerce si muove verso un futuro sempre più intelligente, predittivo e personalizzato.



I consumi sono carichi di significato, legati a emozioni e identità. Cresce il desiderio di esprimere sé stessi attraverso le scelte, soprattutto nel cibo e nella cura del benessere fisico e mentale. L'autenticità è una ricerca costante. Nel 2024, artisti come Geolier, con la sua forte connessione territoriale e il suo realismo, sono tra i più ascoltati su Amazon Music. Sempre nel 2024, la spy story italiana "Citadel: Diana" ha ottenuto un successo globale su Prime Video, raggiungendo le vette delle classifiche in numerosi paesi, inclusi Italia, Stati Uniti e Regno Unito.

Un altro passo verso il futuro è stato il lancio in Italia di Rufus nel 2024, un assistente virtuale basato sull'AI generativa, progettato per ridefinire l'esperienza di shopping online.

Il 2025 porterà un ulteriore segno di questa evoluzione con l'inaugurazione del primo negozio fisico di Amazon in Italia, a Milano, focalizzato sulla parafarmacia e la bellezza, offrendo prodotti selezionati e consulenza esperta.

La velocità di consegna rimane una priorità assoluta.



Il servizio di Consegna in giornata si è esteso a otto città italiane: Milano, Roma, Torino, Firenze, Genova, Padova, Bologna e, presto, Bergamo. Quella che nel 2010 sembrava un'ipotesi lontana è oggi una realtà consolidata per molti clienti, trasformando radicalmente le aspettative sullo shopping.

In quindici anni, guidata dalla tecnologia e dalla digitalizzazione Italia, l'esperienza di acquisto è diventata immediata, profondamente personale e ricca di significato. Non è più solo un atto funzionale, ma un gesto culturale, identitario e relazionale che l'e-commerce ha contribuito ad accelerare, offrendo non solo convenienza e vasta scelta, ma anche strumenti per costruire connessioni più autentiche tra persone, marchi e comunità.