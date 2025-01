Wall Street in calo: cosa sta succedendo

Nonostante i risultati finanziari del quarto trimestre 2024 fossero migliori delle previsioni, le prospettive per il trimestre in corso non hanno convinto il mercato. Anche American Express ha chiuso la giornata in negativo, con un calo del 2,89%.

Nel contesto economico più ampio, l'attenzione degli investitori è rivolta alle mosse politiche ed economiche del nuovo mandato di Donald Trump. La settimana entrante sarà ricca di eventi, con importanti pubblicazioni economiche e una riunione della Federal Reserve che potrebbero influenzare le decisioni di politica monetaria.

L'entusiasmo che aveva caratterizzato l'inizio della settimana è stato smorzato da una serie di dati economici e risultati societari. Il settore tecnologico, con aziende come Nvidia, ha contribuito maggiormente al calo, invertendo la tendenza positiva osservata nei giorni precedenti.

Questo dimostra che, nonostante la recente crescita dei mercati azionari, gli investitori restano prudenti riguardo alle valutazioni e alle prospettive future. Il mercato sta cercando un punto di equilibrio tra l'ottimismo per l'economia degli Stati Uniti e la preoccupazione per il ritmo di crescita e le valutazioni delle azioni.

La chiusura di Wall Street il 24 gennaio 2025 mostra come il mercato stia cercando di bilanciare l'ottimismo per l'economia con le preoccupazioni sulle valutazioni delle azioni. La settimana che si apre presenta numerosi eventi economici, per questo gli investitori rimarranno attenti alle indicazioni della FED e ai dati macroeconomici, che potrebbero indirizzare il futuro andamento del mercato.