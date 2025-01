Sport italiano: un settore in crescita che vale 24,7 miliardi

Un'altra notizia positiva è l'aumento degli occupati nella filiera sportiva, con 412 mila addetti, il 2,6% in più rispetto all'anno precedente.

Un altro aspetto importante è l'aumento del numero di italiani che praticano attività sportiva. Nel 2023, ben 37,1 milioni di persone, pari al 64,8% della popolazione, si sono dedicate allo sport. Di questi, 16,2 milioni lo fanno regolarmente e in modo continuativo, segnando un record storico per l'ISTAT e un incremento di 3,6 milioni negli ultimi dieci anni. Questa tendenza dimostra una maggiore consapevolezza dell'importanza dell'attività fisica per la salute e il benessere.

Il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, ha sottolineato che: "Gli oltre 37 milioni di italiani attivi vedono oggi nell’attività fisica un sinonimo di benessere psico-fisico. Cresce quindi la domanda ma soprattutto si evolve.



La sfida oggi è quella di intercettare le nuove esigenze adattando l’offerta. La spinta verso un’Italia più attiva ci porta anche a ripensare gli spazi, soprattutto in contesti sempre più urbanizzati." In questa prospettiva, è stato lanciato il progetto "Illumina", che mira a rendere lo sport gratuito e accessibile a tutti, attraverso la creazione di playground e spazi per la socializzazione.

Il sistema sportivo italiano si basa su oltre 112mila associazioni e società sportive dilettantistiche, di cui 5.700 dedicate a persone con disabilità. Il numero di tesserati ammonta a 13,2 milioni, di cui 12,6 milioni sono agonisti o praticanti. Questi numeri, forniti dal RASD (Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche), confermano la grande diffusione dello sport a tutti i livelli.

Beniamino Quintieri, presidente di ICSC, ha ribadito l'importanza del settore sportivo per l'economia nazionale: "Lo sport è una filiera economica di cruciale importanza che contribuisce in maniera determinante all’economia italiana anche in termini di ricadute, indotto e posti di lavoro.



L’aumento del contributo al PIL del +12,6% conferma la grande attenzione che enti territoriali e imprese stanno riponendo verso il settore sportivo: nel 2023 gli investimenti nello sport hanno superato la cifra di un miliardo di euro."

Non solo economia, lo sport si rivela anche un motore di inclusione sociale. La valutazione dell'impatto di iniziative finanziate da Sport e Salute e dall'Istituto per il Credito Sportivo Culturale ha mostrato un valore medio dell'indice Social Return on Investment (SROI) superiore a 4,5. In altre parole, ogni euro investito nello sport genera mediamente oltre 4 euro di ritorni sociali, migliorando la salute, l'occupazione, l'istruzione e riducendo la criminalità.

Il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, ha evidenziato che "Lo sport è diventata una materia quotidiana e non solo dei grandi avvenimenti, ci stiamo attrezzando affinché lo sport sia una presenza costante.



Lo sport può e deve diventare una premessa indispensabile per il benessere delle nostre comunità e dell’intera Nazione". Il ministero si sta impegnando per consolidare un modello Italia che dia piena attuazione alla presenza dello Sport nella Costituzione, con il sostegno dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e di Sport e Salute.