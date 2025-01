Mps punta a Mediobanca: per Meloni è una mossa di mercato

La premier Meloni ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto da Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Mps, nel risanamento dell'istituto. "Da problema da risolvere a banca ambiziosa" è la sintesi della trasformazione di Mps, un'azienda che ora può avviare operazioni di acquisizione di questo calibro. Questo cambiamento è motivo di orgoglio, afferma Meloni, per l'impegno profuso da tutte le parti coinvolte.

Il mercato bancario italiano in fermento

Anche Antonio Patuelli, presidente dell'Abi (Associazione Bancaria Italiana), ha parlato di "grande spinta al rafforzamento delle banche". Secondo Patuelli, la competizione tra istituti è un fattore positivo per il sistema bancario. Ricorda un decennio difficile per le banche italiane, a causa dei tassi di interesse quasi azzerati e dei nuovi requisiti imposti dall'Unione Bancaria.

Questo contesto ha portato a una serie di crisi, ma ha anche spinto le banche a innovare, riorganizzarsi e diventare più efficienti.

Un decennio di sfide e trasformazioni

Patuelli ha evidenziato come la fase dei tassi a zero, durata circa dieci anni, abbia costretto le banche a una profonda riorganizzazione. L'introduzione dell'Unione Bancaria, con i suoi standard più elevati, e alcune crisi bancarie, ha innescato un periodo molto complesso. Nonostante le difficoltà, le banche hanno risposto con forza, migliorando la propria efficienza e tornando a competere sul mercato europeo. Le banche italiane, considerate per anni le più deboli d'Europa, hanno saputo reagire con grandi sforzi di manager e azionisti, ma anche grazie alle rappresentanze sindacali.