Italia, allarme lavoro: servono 100mila persone in più

Questa situazione mette a dura prova il sistema produttivo italiano.

Oltre alla carenza di manodopera, Confindustria esprime forte preoccupazione per il costo dell'energia. Orsini ha specificato che il prezzo dell'energia è salito da 100 euro al megawattora nel gennaio 2023 a 142 euro nel maggio 2024. "Questo interessa ai nostri imprenditori", ha affermato, sottolineando l'impatto diretto sui costi di produzione.

Il settore automotive è un altro punto critico. Nel 2024, la produzione di autovetture in Italia è scesa a 195.000 unità, un livello paragonabile a quello del 1957. Il calo del 2% nel 2023 e del 2,8% previsto nel 2024 nel settore industriale, è allarmante, eppure le esportazioni superano i 600 miliardi di euro. L'obiettivo è raggiungere i 700 miliardi, ma il percorso è complicato.

Per affrontare la crisi energetica, Confindustria propone l'installazione di mini centrali nucleari di nuova generazione direttamente nelle aziende.

Orsini si è rivolto al ministro all'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, offrendo la disponibilità delle aziende a creare comunità energetiche. Secondo Orsini, per avere energia nucleare disponibile serviranno circa otto anni.

In sintesi, l'industria italiana è alle prese con una triplice sfida: carenza di manodopera, alti costi energetici e difficoltà nel settore automotive. Confindustria propone soluzioni come le centrali nucleari per l'energia e un piano industriale per stimolare la crescita del Paese, ma la situazione è molto complessa.