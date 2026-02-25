Piazza Affari respira dopo le decisioni di Trump sui dazi: volano le banche a Milano

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->





Le banche hanno guidato la risalita, confermando la solidità del settore finanziario italiano in un momento di grande volatilità. L'attenzione degli operatori si è concentrata sulla capacità degli istituti di credito di navigare le incertezze macroeconomiche mantenendo margini elevati. Ecco i protagonisti della giornata:

- Mediobanca ha guidato il listino milanese con un balzo superiore al 4%.

- MPS ha mostrato una forza analoga registrando una crescita oltre il 4%.

- Saipem ha guadagnato il 2,5% grazie a ricavi trimestrali saliti del 18,9%.

- TIM ha segnato un rialzo dell'1% sostenuta da una crescita annua dei ricavi del 2,7%.

Oltre ai risultati del comparto bancario, il settore energetico e quello delle telecomunicazioni hanno fornito un supporto fondamentale. Saipem ha beneficiato di una performance operativa estremamente solida, mentre TIM ha attirato l'interesse del mercato non solo per i conti positivi, ma anche per l'annuncio di un programma di acquisto di azioni proprie.

La fiducia sembra essere tornata tra i corridoi di Piazza Affari: l'analisi di borsa suggerisce che il ridimensionamento delle minacce protezionistiche abbia rimosso un ostacolo immediato alla crescita. Nondimeno, il contesto resta delicato e richiede un monitoraggio costante delle dinamiche geopolitiche. Il mercato azionario italiano guarda ora alle prossime mosse delle banche centrali, sperando che questo slancio possa consolidarsi nel breve periodo. La giornata si è conclusa con una nota di ottimismo che mancava da tempo, sottolineando come la flessibilità delle imprese italiane sia un valore aggiunto prezioso. In questo scenario, le aziende del FTSE MIB continuano a dimostrare una capacità di adattamento che rassicura i grandi capitali internazionali e i piccoli risparmiatori.

Articolo del 25/02/2026



