Mercato del lavoro: durata dei contratti in calo, ma retribuzioni in lieve crescita secondo l'Istat

Questo calo è dovuto principalmente alla crescita della quota di contratti a tempo determinato rispetto al totale delle posizioni lavorative.

Di conseguenza, la durata media delle posizioni lavorative nell'anno è scesa del 7,5%, passando da 261 giorni nel 2014 a 241 nel 2022, con oltre la metà delle posizioni (52%) che durano meno di un anno. Contestualmente, si è osservato un lieve aumento delle retribuzioni orarie mediane nel settore privato extra-agricolo, raggiungendo 11,75 euro nel 2022. Tuttavia, la variabilità salariale resta elevata: il nono decile (21,98 euro) è 2,6 volte superiore al primo decile (8,42 euro). Le retribuzioni più alte e variabili si riscontrano tra i laureati (14,89 euro), i dipendenti con almeno 50 anni (12,85 euro), gli impiegati/dirigenti (14,65 euro), nel Nord-ovest (12,41 euro) e nelle grandi imprese (13,24 euro). Al contrario, le posizioni meno retribuite, come i contratti a tempo determinato (10,58 euro), gli operai (11,05 euro), i lavoratori a tempo parziale (10,49 euro), i giovani (10,50 euro), gli stranieri (10,76 euro) e i dipendenti delle piccole imprese (10,67 euro), presentano una minore variabilità salariale.

Inoltre, le donne guadagnano in media 0,90 euro in meno rispetto agli uomini, con un divario che aumenta dal 3,5% nel primo decile al 14,9% nel nono decile. Nonostante queste disparità, la quota di posizioni a bassa retribuzione (low pay jobs), definite come quelle con una retribuzione lorda oraria inferiore ai due terzi della mediana (7,83 euro/ora nel 2022), è scesa al 6,2% del totale, il valore minimo dal 2014. I low pay jobs si concentrano tra gli apprendisti (25,6%), i giovani under 30 (11,3%), i contratti a tempo determinato (10,7%), nel Sud (10,3%), tra le posizioni di breve durata (15,5% per quelle inferiori al mese e 10,4% tra 1 e 3 mesi) e tra gli stranieri (9%). Un altro elemento da considerare è la riduzione dei contributi sociali a carico del datore di lavoro, grazie alle politiche di decontribuzione a sostegno delle imprese e dell'occupazione.

La quota mediana dei contributi a carico del datore di lavoro sul costo del lavoro è pari al 27,3%, sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente. Tuttavia, si registra una diminuzione per gli apprendisti (dal 15,8% al 15,3%) e nelle regioni del Sud e delle Isole (24,6% e 24,2% rispettivamente). Infine, l'introduzione dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali ha portato a un aumento della retribuzione lorda oraria al netto dei contributi del lavoratore dell'1,8%. Mentre la variazione della retribuzione lorda oraria mediana (comprensiva dei contributi) si è fermata allo 0,4%, l'esonero ha determinato un incremento generalizzato della retribuzione netta. Per quanto riguarda le posizioni a tempo pieno e attive per tutto l'anno (full time full year, ftfy), queste rappresentano il 31,8% del totale nel settore privato extra-agricolo, con una quota inferiore per le donne (22,6%).



Le regioni con la quota più alta di posizioni ftfy tra gli uomini sono Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, mentre tra le donne spicca la Lombardia. Al contrario, Calabria e Sicilia presentano le quote più basse sia per gli uomini che per le donne. In sintesi, il mercato del lavoro italiano nel 2022 è caratterizzato da una crescente precarizzazione, con una riduzione della durata dei contratti, ma anche da un leggero aumento delle retribuzioni, soprattutto grazie alle politiche di decontribuzione. Tuttavia, persistono forti disparità salariali tra diverse categorie di lavoratori e tra le diverse regioni del paese.