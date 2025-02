Mercati scossi dalle tensioni geopolitiche, Piazza Affari resiste grazie alle banche

Quest'ultima ha beneficiato dell'annuncio del leader tedesco Friedrich Merz di voler avviare discussioni per un aumento straordinario delle spese per la difesa, pari a 200 miliardi di euro. A livello europeo, Madrid ha seguito l'andamento di Milano, chiudendo con un +0,79%. Francoforte (+0,06%) e Londra (+0,09%) hanno mostrato variazioni minime, mentre Parigi (-0,49%) e Amsterdam (-0,5%) hanno chiuso in calo. Wall Street fatica a riprendersi, con gli indici principali in ribasso. Lo S&P 500 ha perso oltre l'1%, il Nasdaq l'1,88% e il Dow Jones lo 0,16%. Particolarmente colpiti i titoli del settore dei chip, con Nvidia in calo del 2,57%, dopo aver già perso il 3% nella giornata precedente. A pesare su questo settore, le indiscrezioni di Bloomberg riguardanti le restrizioni USA sull'export di chip verso la Cina.

Inoltre, le dichiarazioni di Trump sui dazi verso Canada e Messico e le limitazioni agli investimenti cinesi in settori strategici come l'intelligenza artificiale hanno contribuito a creare un clima di incertezza. Un'ulteriore proposta di imporre tariffe sull'utilizzo di navi commerciali prodotte in Cina potrebbe avere ripercussioni su compagnie come Maersk e Msc. Tra i titoli in calo, spicca Tesla (-8,86%), a causa del dimezzamento delle vendite in Europa a gennaio. Gli investitori, alla ricerca di sicurezza, si sono rifugiati nei titoli di Stato, portando a un calo dei rendimenti. Il rendimento del titolo decennale è sceso al 4,319%, ai minimi da dicembre, mentre quello a tre mesi è sceso al 4,296%. Sul fronte macroeconomico, i prezzi delle case negli USA continuano a crescere, con l'indice Case-Shiller che segnala aumenti per il ventiduesimo mese consecutivo.

A febbraio, l'attività manifatturiera nell'area di Richmond, in Virginia, ha superato le aspettative, passando in territorio positivo. Tuttavia, la fiducia dei consumatori è in calo. L'indice del Conference Board è sceso a 98,3 punti dai 104,1 di gennaio, deludendo le attese. L'incertezza ha colpito anche le materie prime, con l'oro in calo di quasi il 2% e il petrolio in diminuzione di quasi il 3%. Il future Brent maggio 2025 è sceso del 2,66% a 72,33 dollari al barile, mentre il Wti aprile 2025 ha perso il 2,72% a 68,78 dollari al barile. Anche i prezzi del gas ad Amsterdam sono diminuiti, scendendo sotto i 45 euro al Mwh. Sul mercato dei cambi, l'euro si è rafforzato a 1,05 contro il dollaro (+0,3%), mentre le valute digitali hanno subito un calo, con il Bitcoin che è sceso sotto i 90.



000 dollari a 86.351 (-5,65%). Il settore bancario è stato il protagonista della giornata a Piazza Affari, grazie al report positivo di Morgan Stanley, che ha rivisto al rialzo le stime sui principali istituti. Mps ha guidato il rialzo con un +5,3%, seguita da Unicredit +2,84%, ai massimi da settembre 2011. Bene anche Popolare di Sondrio (+2,71%), Banco Bpm (+2,07%), Bper (+1,98%), Mediobanca (+1,54%) e Intesa (+1,82%). Il settore ha guadagnato circa il 18% da inizio anno. Il fervore del settore bancario ha favorito anche Unipol (+1,45%), azionista di Sondrio e Bper, mentre Italgas si è distinta con un +1,41%. Prysmian ha subito un calo del 3,11%, a causa del malessere generale dei titoli europei legati all'intelligenza artificiale, dopo le indiscrezioni su un possibile rallentamento di Microsoft nell'affitto dei data center.



Nel settore del lusso, Moncler ha registrato un calo del 2,63%, in seguito al downgrade di Bernstein. Anche Stm ha subito un calo del 2,29%, a causa delle indiscrezioni riguardanti la possibile rimozione del CEO Jean-Marc Chéry. In calo anche Tenaris (-1,97%), Amplifon (-2,46%) e Pirelli (-2,02%). Saipem è rimasta debole (-1,9%), mentre Stellantis ha chiuso in positivo (+0,15%), nonostante il calo delle immatricolazioni in Europa a gennaio. Al di fuori del listino principale, Fincantieri ha chiuso con un +5,3%, raggiungendo i massimi da sei anni. La seduta è stata positiva per la carta italiana, con lo spread tra Btp 10 anni e Bund di pari durata in calo a 107 punti base e i tassi rispettivamente al 3,53% e 2,45%.