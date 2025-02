Manifatturiero lombardo: tenuta nel 2024 nonostante le incertezze globali

I dati di fine anno, però, rivelano segnali incoraggianti per il manifatturiero lombardo: la produzione segna una lieve crescita tendenziale del +0,2%, in contrasto con i trimestri precedenti. Il fatturato consolida il trend positivo già avviato nel terzo trimestre (+1,3%), mentre gli ordini interni aumentano dell'1% e quelli esteri registrano un incremento più marcato, pari al +4,1% rispetto all'ultimo trimestre del 2023. Tra i settori più dinamici si segnalano la chimica (+4,5% variazione media annua) e l'alimentare (+2,7%). Stabili, invece, i comparti carta-stampa (+0,3%), gomma-plastica (+0,1%) e minerali non metalliferi (-0,2%). Soffre il settore moda (abbigliamento -1,7%, pelli-calzature -6,8% e tessile -8,3%), unitamente a legno-mobilio (-0,8%), mezzi di trasporto (-0,9%), meccanica (-1,6%) e siderurgia (-3,1%). L'occupazione nel trimestre in esame subisce un lieve rallentamento sia per l'industria (-0,4%) che per l'artigianato (-0,1%), con un aumento del ricorso alla cassa integrazione, in particolare nei settori del tessile, dei mezzi di trasporto, della siderurgia, della meccanica e dell'abbigliamento.

Un'indagine condotta in questo trimestre ha raccolto le opinioni delle imprese lombarde in merito ai principali fattori di rischio e opportunità per il futuro. Le maggiori criticità segnalate riguardano i rischi geopolitici, con i conseguenti timori di possibili tensioni sulle forniture di materie prime, che si tradurrebbero in maggiori costi dell'energia rispetto alle imprese concorrenti di altri paesi. Minori, invece, le preoccupazioni del settore costruzioni per la fine degli incentivi fiscali. Le previsioni per il prossimo trimestre restano improntate a una grande incertezza. Se la maggior parte degli imprenditori prevede una stabilità dei livelli, tra i restanti prevale una visione pessimistica con saldi significativamente negativi per produzione, fatturato e domanda interna. Tornano positive, invece, le aspettative sull'occupazione, sebbene la quota di chi non si aspetta variazioni rimanga vicina all'80%.

"I nuovi fattori di incertezza che si prospettano sulla scena internazionale, col rischio di nuove misure protezionistiche e relative tensioni commerciali, non danno certo una mano alla ripresa che si era timidamente innescata nel manifatturiero lombardo", ha dichiarato Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia, aggiungendo che "le imprese lombarde dimostrano ancora una volta una grande capacità di tenuta, sapendo cogliere ogni occasione di crescita anche in un contesto non certo favorevole". Gli ha fatto eco Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia: "In un contesto geopolitico ancora complicato le imprese lombarde dimostrano ancora una volta una grande capacità di tenuta, sapendo cogliere ogni occasione di crescita anche in un contesto non certo favorevole.



La Lombardia si conferma certamente più performante rispetto all’intero contesto nazionale". Anche Giuseppe Pasini, presidente di Confindustria Lombardia, ha commentato i dati: "I dati di Unioncamere Lombardia certificano un 2024 all’insegna dell’incertezza per la nostra industria. Nonostante il -0,8% della produzione, con settori come tessile, siderurgia, mezzi di trasporto e meccanica più penalizzati di altri, e un quarto trimestre sostanzialmente piatto in termini produttivi e di fatturato, l’industria lombarda continua a performare meglio di Italia ed Europa". In sintesi, nonostante un contesto globale incerto e alcune difficoltà settoriali, il manifatturiero lombardo mostra segnali di resilienza e una performance superiore alla media nazionale. La stabilità del settore è però minacciata da fattori esterni come i rischi geopolitici, i costi energetici e le tensioni commerciali, che richiedono interventi urgenti a livello nazionale ed europeo per sostenere la competitività delle imprese lombarde.