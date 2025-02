Hong Kong, brusco risveglio per la borsa: crolla l'Hang Seng

Anche le Borse cinesi non hanno mostrato segni di ripresa, con l'indice Composite di Shanghai in calo dello 0,81%, a 3.345,65 punti, e quello di Shenzhen in perdita dell'1,33%, a quota 2.063,56.

Nel frattempo, in Giappone, la media azionaria del Nikkei è scesa ai minimi da oltre un mese, a causa del rafforzamento dello yen e delle perdite registrate a Wall Street il giorno precedente, che hanno pesato sul clima di fiducia degli investitori. Il Nikkei ha ceduto l'1,1% a 38.345,99 alla pausa di mezzogiorno, dopo essere sceso al livello più basso dal 17 gennaio nelle prime contrattazioni.

Il più ampio Topix è sceso dello 0,3% a 2.727,59. I titoli tecnologici hanno rappresentato il peso maggiore sul Nikkei all'apertura del mercato, dopo la festività di lunedì, seguendo la debolezza dei loro omologhi statunitensi.

In particolare, le azioni legate ai chip Advantest e Tokyo Electron sono diminuite rispettivamente del 4,9% e del 3,8%.

La situazione a Hong Kong, in Cina e in Giappone evidenzia una fase di incertezza sui mercati asiatici, con i titoli tecnologici che sembrano essere particolarmente vulnerabili alle prese di beneficio e alle influenze esterne, come l'andamento di Wall Street e le fluttuazioni valutarie. Dopo i recenti rialzi, il mercato azionario di Hong Kong ha subito una battuta d'arresto, con l'indice Hang Seng che ha registrato un notevole calo.