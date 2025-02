Bitcoin in caduta libera: cosa sta succedendo?

Dopo un inizio d'anno in rialzo, spinto dall'ottimismo sui cambiamenti positivi che la nuova amministrazione Trump avrebbe apportato al settore delle criptovalute, il Bitcoin ha rallentato la sua corsa. Nonostante l'ordine esecutivo sulle criptovalute emesso dal Presidente alla fine di gennaio sia stato ben accolto dal settore, il mercato ha avuto poche altre notizie positive da aspettarsi. Sebbene l'ottimismo sull'impatto positivo a lungo termine delle politiche di Trump sulle criptovalute rimanga elevato, i movimenti del Bitcoin sono stati e potrebbero continuare a essere influenzati dalle tendenze macroeconomiche globali. Gli analisti hanno avvertito che, se il Bitcoin dovesse scendere significativamente sotto i 90.000 dollari, potrebbe subire un crollo ancora più profondo verso gli 80.000 dollari. Il Bitcoin non è l'unica criptovaluta in difficoltà.

Altre, come Ether e Solana, hanno subito cali ancora più consistenti, rispettivamente del 9%. Questo indica un crollo generalizzato del mercato delle criptovalute, influenzato da eventi specifici che vanno dagli USA all'Argentina. Pochi giorni prima del suo insediamento, il presidente Trump ha lanciato una moneta meme ufficiale, $TRUMP, sulla blockchain Solana. Poco dopo il lancio, il prezzo della moneta meme è salito sopra i 75 dollari, con una capitalizzazione di mercato che ha brevemente superato i 15 miliardi di dollari. Nelle ultime ore, il prezzo del token meme si è attestato a 12,90 dollari, con un calo di oltre il 14% nelle 24 ore precedenti e di oltre l’82% rispetto al suo massimo storico. Al momento del lancio di $TRUMP, il sito web del token includeva una clausola di esclusione della responsabilità che non intendeva essere "un'opportunità di investimento, un contratto di investimento o un titolo di qualsiasi tipo", ma piuttosto una "espressione di sostegno" per il presidente.

Al momento del lancio, diversi dirigenti di criptovalute hanno avvertito che un token meme volatile appoggiato dal presidente avrebbe potuto danneggiare la reputazione del settore. La recente controversia più nota legata alle monete meme, al di fuori di Trump, ha coinvolto il presidente argentino Javier Milei e la sua promozione del token \$LIBRA. All'inizio del mese, Milei ha pubblicato un post su X, ora cancellato, in cui promuoveva il token e affermava che era dedicato a incoraggiare la crescita economica del suo Paese finanziando piccole imprese e startup. In seguito al post di Milei, il prezzo di \$LIBRA è salito e il suo market cap ha superato i 4 miliardi di dollari. Tuttavia, i primi finanziatori del token hanno immediatamente iniziato a incassare, facendo crollare il prezzo del token in un modo simile ad uno schema Ponzi tradizionale.



Da allora, Milei ha cercato di prendere le distanze dal progetto e ha respinto le lamentele degli investitori che hanno perso i loro soldi, dicendo: "Se vai in un casinò e perdi dei soldi, cosa c'è da lamentarsi se conoscevi i rischi?".

L'incidente ha portato a decine di cause per frode contro il leader argentino. Nel frattempo, la scorsa settimana, l'exchange Bybit è stato il bersaglio del più grande attacco hacker mai avvenuto ai danni delle criptovalute. La società ha annunciato che un hacker ha preso il controllo di uno dei suoi portafogli e ha rubato Ether per un valore di quasi 1,5 miliardi di dollari.

L'amministratore delegato della società, Ben Zhou, ha tuttavia dichiarato che la borsa rimane solvibile e che, anche se non riuscirà a recuperare i token rubati, tutti i beni degli utenti sono al sicuro. Questi eventi, combinati con le incertezze macroeconomiche globali, hanno contribuito al recente declino del mercato delle criptovalute, mettendo in guardia gli investitori sulla volatilità e sui rischi associati a questo settore.



In sintesi, il Bitcoin e altre criptovalute stanno affrontando un periodo di turbolenza, con cali significativi dei prezzi dovuti a una combinazione di fattori macroeconomici, controversie legate alle monete meme e attacchi hacker.