Banca Etica e inclusione finanziaria: il microcredito può colmare il divario?

Circa il 3% delle famiglie italiane, quasi 600.000 nuclei, non ha accesso a strumenti bancari di base come conti correnti o di deposito. Questo si traduce in circa 1,3 milioni di persone escluse dal sistema finanziario, una condizione che aggrava ulteriormente la loro vulnerabilità. Il dato è in miglioramento rispetto al 2020, quando le famiglie non bancarizzate erano circa 500.000 in più. Tuttavia, persistono forti disparità territoriali: il 72% delle famiglie escluse vive nel Sud e nelle isole, e il 77% appartiene al quintile di reddito più basso, con entrate inferiori a 17.000 euro annui. L'Indice di inclusione finanziaria elaborato da Banca Etica evidenzia un calo di 8,4 punti rispetto al 2012, il peggior risultato dall'inizio delle rilevazioni. Questo dato riflette una contrazione del credito erogato e una maggiore riluttanza delle banche a concedere finanziamenti, acuita dalla desertificazione bancaria.

A fine 2023, si contavano poco più di 20.000 sportelli bancari in Italia, con una forte disparità tra Nord (57% del totale) e Sud (22%). Donne e migranti rimangono le categorie più a rischio di esclusione. Solo il 56,2% delle donne italiane partecipa al mercato del lavoro, contro il 70,2% della media UE. Il 37% delle donne non ha un conto in banca e solo 95 miliardi di euro di crediti sono stati concessi a donne sui 474 erogati dalle banche alle persone fisiche nel 2023. Per quanto riguarda i migranti (non OCSE), il tasso di bancarizzazione è sceso dall'83% nel 2022, dopo una crescita significativa negli anni precedenti. In questo contesto, il microcredito si conferma uno strumento prezioso per favorire l'inclusione finanziaria. Nel 2023, sono stati concessi microprestiti a 17.785 beneficiari per un ammontare complessivo di oltre 298 milioni di euro, grazie all'impegno di 127 soggetti attivi nel settore.

Rispetto al 2022, si registra una crescita del 13,4% nel numero di prestiti e un aumento del 39,2% nell'ammontare erogato. Un dato interessante è la crescita dei microcrediti agli studenti, che rappresentano circa il 46% del totale.

Anna Fasano, presidente di Banca Etica, ha sottolineato che "i dati presentati nello studio, letti congiuntamente alla crescita della desertificazione bancaria e all’aumento delle disuguaglianze, ci consegnano la fotografia di un Paese frammentato, dove le fasce più fragili e disagiate di popolazione non trovano nel sistema bancario e nell'offerta delle istituzioni un’adeguata risposta all’urgenza delle istanze d’inclusione sociale.



La sfida per tutti gli operatori coinvolti è perciò quella di lavorare su diversi strumenti della filiera del credito e dell’accompagnamento, perché tornino ad essere acceleratori di autodeterminazione, con particolare focus sui target oggi a maggior rischio, come donne e migranti. E Banca Etica continuerà, come e più di prima, a fare la propria parte in questa direzione”.



Carlo Borgomeo ha evidenziato come, nonostante alcuni parziali miglioramenti, ci sia ancora molta strada da fare in materia di inclusione finanziaria. Ha inoltre espresso preoccupazione per la possibile perdita della specificità del microcredito come strumento per garantire il diritto al credito ai soggetti più deboli.

Giampietro Pizzo, presidente di RITMI, ha sottolineato come il microcredito si confermi una risorsa importante ma non ancora pienamente valorizzata. Ha auspicato un maggiore impegno delle istituzioni, in particolare sul fronte del microcredito sociale, e ha ribadito l'importanza di costruire reti territoriali di competenze e risorse per favorire l'inclusione finanziaria e la coesione sociale. I dati presentati nello studio si riferiscono a un periodo precedente all'entrata in vigore della nuova normativa sul microcredito (gennaio 2024), che introduce importanti novità per il microcredito produttivo.



Si prevede quindi che la prossima rilevazione, relativa al 2024, possa mostrare una crescita del settore. Tuttavia, il microcredito sociale non ha beneficiato di questa nuova normativa, lasciando irrisolta una delle principali sfide del settore: garantire l'accesso ai servizi finanziari ai soggetti più vulnerabili.