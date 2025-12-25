Come investono gli High Net Worth Individual e perché cercare questa efficienza per proteggere i risparmi



La società, spesso una Srl immobiliare, non funge da semplice schermo legale. Al contrario, essa si inserisce in una più ampia strategia di pianificazione patrimoniale HNWI.

La creazione di un veicolo societario non è quasi mai una mossa strategica isolata sostengono i commercialisti. Si tratta sempre di un tassello all'interno di un progetto complesso, definito in gergo tecnico come architettura del patrimonio.

Il primo beneficio fondamentale è quello che viene definito tecnicamente come la segregazione. Questo strumento societario permette di isolare l’asset, separandolo legalmente dalla persona fisica che ne è proprietaria. Questo meccanismo offre una protezione essenziale. Ma per i patrimoni di dimensioni importanti, la segregazione è solo l’inizio del percorso.

La società fornisce risposte concrete a necessità cruciali di governance e di visione a lungo termine, essenziali specialmente in vista del passaggio generazionale del capitale.

Il punto di svolta, quello che rende l'investimento societario nettamente superiore all'investimento diretto da parte della persona fisica, risiede nella fiscalità.



Acquistando immobili strumentali destinati alla messa a reddito tramite una società, si aprono importanti canali di deducibilità.

È possibile detrarre dall’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) e dall’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) tutti i costi di gestione relativi all'immobile, inclusi gli ammortamenti e gli interessi passivi sul finanziamento. Questo meccanismo riduce drasticamente il reddito imponibile. A parità di rendimento lordo dell’immobile, il reddito effettivamente tassato risulta essere significativamente inferiore rispetto a quello derivante da un’operazione analoga compiuta direttamente come persona fisica.

Il vantaggio è particolarmente evidente nel caso di immobili a uso ufficio o commerciale. Gli interessi passivi sono deducibili entro la soglia del 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL). Se in un determinato esercizio il ROL non dovesse essere positivo, non si genera un risparmio immediato; nondimeno, gli interessi non dedotti possono essere riportati e utilizzati negli esercizi successivi.

Infatti, esiste una norma, meno conosciuta, che risulta cruciale per chi investe nel mattone a reddito in Italia: la deducibilità interessi passivi Italia.





Gli interessi derivanti da finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati esclusivamente alla locazione non sono soggetti al limite del 30% del ROL, a condizione che la società sia classificabile come immobiliare di gestione.

Una società rientra in questa categoria quando il valore del suo attivo è costituito prevalentemente da immobili destinati alla locazione e i suoi ricavi sono rappresentati, per almeno i due terzi, da canoni di locazione. Questa regola ha un impatto profondo. Il ricorso al debito, lungi dal rappresentare un costo o un rischio, può diventare fiscalmente neutro o addirittura un fattore di vantaggio.

A questo punto la finanza entra in campo.

Per i super ricchi, gli High Net Worth Individual, l’accensione di un mutuo non è un sintomo di debolezza, ma uno strumento di leva finanziaria investimenti immobiliari.

Si crea margine positivo quando il rendimento generato dall’investimento immobiliare è superiore al costo effettivo del debito. Se il ritorno dell'immobile supera il tasso del finanziamento, l'indebitamento funziona come un moltiplicatore, incrementando il ritorno sul capitale proprio investito.





L’uso della leva finanziaria permette di amplificare notevolmente il rendimento sul capitale, soprattutto quando il costo del credito resta contenuto rispetto ai ritorni attesi nel mercato immobiliare.

C'è un altro aspetto cruciale: l'efficienza della liquidità.

Usare il debito consente di non immobilizzare tutto il capitale. La liquidità può così essere mantenuta disponibile per ulteriori investimenti, migliorando la diversificazione complessiva del portafoglio patrimoniale.

Per molti grandi patrimoni, la società immobiliare si evolve in qualcosa di più complesso.

Spesso viene concepita come una vera e propria cassaforte di famiglia. Finché i redditi generati dall'attività non vengono distribuiti agli azionisti come dividendi, questi sono tassati solamente a livello societario. In questo modo, la ricchezza rimane all'interno della società e può essere immediatamente reinvestita. È prassi diffusa che una Srl inizialmente creata per la gestione immobiliare diventi nel tempo un polo di aggregazione per altre tipologie di investimenti, dalla liquidità alle partecipazioni azionarie.





Nei patrimoni più complessi, questa logica si inserisce nell'organizzazione tipica di un family office.

Si procede con la creazione di una holding di famiglia, sotto la quale si segreggano le singole società operative, ciascuna dedicata a specifiche asset class. Questo modello organizzativo permette anche di sfruttare il consolidato fiscale, meccanismo che consente di compensare profitti e perdite tra società diverse, aumentando l'efficienza complessiva del gruppo.

Per una persona fisica che sceglie di investire direttamente nel mattone, il quadro è radicalmente diverso.

L’unico vantaggio fiscale significativo in Italia è l'esenzione dalla tassazione sulla plusvalenza immobiliare, a condizione che l’immobile sia detenuto per oltre cinque anni.

Ma, nel frattempo, i costi di gestione non sono deducibili e il reddito da locazione è soggetto a una tassazione decisamente più rigida.

In pratica, il debito non è un onere da evitare, ma una potente leva per ottimizzare le tasse, proteggere il patrimonio e impiegare il capitale con massima efficienza ed è il motivo per cui gli High Net Worth Individual contraggono debiti invece di usare la loro liquidità.



