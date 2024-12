,Giganti del private equity in corsa per gli asset di Seven & i: KKR e Bain Capital

Bain Capital ha invece proposto circa 1.2 trilioni di yen, pari a circa 7.7 miliardi di dollari. Anche Japan Industrial Partners, un'azienda di acquisizioni locale, si è fatta avanti con un'offerta di circa 750 miliardi di yen.

Le tre aziende hanno superato la prima fase di offerte. Queste proposte superano le aspettative di Seven & i, che aveva stimato il valore delle attività in vendita intorno ai 500 miliardi di yen. Le offerte dimostrano un forte interesse per il mercato giapponese e le opportunità che offre.

Seven & i sta cercando di separare le attività non centrali, come i supermercati, in York Holdings. Quest'ultima includerà 31 società, tra cui i supermercati, Akachan Honpo, specializzata in prodotti per bambini, e la società che gestisce i ristoranti Denny's in Giappone.

La strategia mira a semplificare il business e focalizzarsi sulle attività principali.

In parallelo, la famiglia fondatrice di Seven & i sta negoziando un management buyout, ovvero l'acquisizione dell'azienda da parte dei suoi dirigenti. Questo tentativo è stato pensato per contrastare un'offerta di acquisizione di 47 miliardi di dollari da parte della canadese Alimentation Couche-Tard.

Le tre società di private equity dovranno ora presentare offerte vincolanti, dopo aver svolto ulteriori controlli. Si prospetta una competizione accesa. I candidati che non sono stati selezionati nella prima fase potrebbero essere coinvolti se non si raggiungerà un accordo. La decisione finale sulla vendita è prevista per la primavera, con una possibile scelta del vincitore già a febbraio.

Infine, la famiglia fondatrice si è rivolta a Bain Capital e KKR anche per un finanziamento a supporto del management buyout.

La capitalizzazione di mercato di Seven & i è di 6.2 trilioni di yen. L'operazione di privatizzazione, se realizzata, diventerebbe la più grande di sempre per una società giapponese.