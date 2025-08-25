Una mossa cruciale per BPER e il futuro della Popolare di Sondrio: le nuove nomine



Queste liste puntano a ridisegnare completamente la leadership della banca valtellinese. Si osserva un chiaro intento di rafforzare il controllo e l'indirizzo strategico. Le proposte avanzate da BPER prevedono la presentazione di tre liste distinte, ciascuna composta da cinque nomi, pensate per coprire mandati di durata differente. Un approccio mirato per garantire sia stabilità sia una progressione nella direzione intrapresa. La prima lista punta a designare consiglieri che resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio del 2025. I nomi proposti per questo mandato più breve sono:

- Gabriele Beni (indipendente);

- Annamaria Massimetti;

- Silvia Stefini (indipendente);

- Cristiano Cincotti (indipendente);

- Simone Marcucci. La seconda lista, invece, propone consiglieri il cui incarico si estenderà fino all’approvazione del bilancio del 2026. A guidare questa compagine è il candidato alla presidenza, Andrea Casini, un profilo indipendente, affiancato da personalità di rilievo.



Questa scelta sottolinea l'attenzione alla continuità e all'esperienza. Ne fanno parte:

- Andrea Casini (indipendente);

- Elvio Sonnino;

- Séverine Mélissa Harmine Neervoort (indipendente);

- Maria Chiara Malaguti (indipendente);

- Pierluigi Molla. Infine, la terza lista prevede consiglieri che assumeranno un mandato più lungo, operativo fino all’approvazione del bilancio del 2027. Questa selezione riflette una visione a lungo termine e una strategia ben definita per la banca. I candidati sono:

- Giuseppe Recchi (indipendente);

- Alessandra Ruzzu (indipendente);

- Elena Conforti;

- Roberto Giay;

- Stefano Vittorio Kuhn. Il rinnovo del board non è un semplice adempimento formale, ma rappresenta un momento decisivo per la governance bancaria della Popolare di Sondrio, che è ormai pienamente integrata e parte integrante del gruppo BPER.



La banca emiliana, con questa mossa, non solo consolida la propria attività di direzione e coordinamento, ma stabilisce una regia ancora più forte sul futuro della controllata valtellinese, delineando un percorso chiaro. Si delinea un periodo di maggiore sinergia e integrazione. Nell'attenta composizione delle liste, si osserva un bilanciamento strategico tra profili interni al gruppo e figure esterne, caratterizzato da una significativa presenza di consiglieri indipendenti. Questa scelta riflette una duplice esigenza: da un lato assicurare la necessaria continuità operativa sotto l'egida di BPER, dall'altro rafforzare la trasparenza e l'indipendenza all'interno del Consiglio di Amministrazione. È una strategia pensata per massimizzare l'efficienza senza trascurare la vigilanza. Le nomine dirigenziali sono state calibrate per un equilibrio che favorisca la crescita e la stabilità.