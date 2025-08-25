L'Italia oltre i confini: l'export da record che svela una sorprendente solidità economica



Nonostante la pressione inflattiva e la volatilità sui tassi di interesse abbiano continuato a creare incertezza, il Made in Italy ha saputo distinguersi. Le esportazioni italiane di beni hanno raggiunto una cifra complessiva di 623,5 miliardi di euro. Si osserva un lieve calo rispetto al 2023, dello 0,4%, ma il dato assume un rilievo differente se confrontato con il 2019, l'anno precedente la pandemia. In quel periodo, l'export italiano è cresciuto di circa il 30%, un segnale potente di ripresa e sviluppo. Uno degli elementi più significativi dell'Annuario riguarda il saldo commerciale italiano, che nel 2024 ha toccato livelli veramente eccezionali. Il miglioramento del deficit energetico ha giocato un ruolo cruciale, scendendo da 65,1 miliardi a 49,6 miliardi di euro. Questo ha contribuito a generare un avanzo complessivo superiore ai 100 miliardi, il più alto mai registrato dalla nazione. A livello settoriale, la meccanica strumentale si conferma la locomotiva dell'export italiano, rappresentando circa il 18% del valore totale.



Seguono con importanza l'agroalimentare, che incide per il 9,5%, e il settore farmaceutico, con l'8,5%. Questi comparti dimostrano la forza e l'innovazione delle aziende italiane. Sul piano geografico, i partner commerciali storici restano saldamente Germania, Stati Uniti e Francia. Un'analisi più attenta rivela una leggera flessione per le esportazioni verso la Germania, ma le spedizioni verso gli Stati Uniti hanno mostrato un robusto incremento del 6,2%. Anche i flussi diretti verso la Spagna, il Regno Unito, la Turchia e i Paesi del Golfo, in particolare l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, hanno registrato una dinamica molto positiva. Tale diversificazione dei mercati di destinazione è essenziale per la stabilità del nostro export. Nel 2024, le imprese esportatrici italiane hanno superato la quota di 136mila unità. Un dato interessante è che le prime 500 aziende realizzano, da sole, oltre il 50% del valore totale dell'export.



Le PMI e le microimprese, quelle con meno di dieci addetti, costituiscono oltre il 60% delle aziende esportatrici, ma il loro contributo al valore totale esportato si attesta al di sotto del 10%. Questa discrepanza suggerisce un vasto potenziale ancora inesplorato. L'anno 2024 ha consolidato la presenza italiana all'estero. Le realtà controllate da gruppi italiani operanti nei mercati stranieri hanno raggiunto quasi 25mila unità, distribuite in 157 Paesi. Complessivamente, queste entità impiegano 1,8 milioni di persone e generano un fatturato che supera i 600 miliardi di euro. Riguardo agli Investimenti Diretti Esteri (IDE), le imprese italiane hanno allocato 31,5 miliardi di euro in nuove iniziative all'estero. In contrasto, gli investimenti esteri in entrata verso l'Italia sono diminuiti a 20,1 miliardi, rispetto ai 38,9 miliardi dell'anno precedente. Le esportazioni di servizi hanno superato i 143 miliardi di euro nel 2024, con un saldo attivo di circa 12 miliardi. Tra i settori più vivaci si distinguono il turismo, la logistica, la consulenza e l'informatica.



Un numero crescente di aziende adotta strumenti digitali avanzati: l'Annuario rivela che circa il 45% delle imprese esportatrici impiega piattaforme di eCommerce, sistemi CRM multilingua e altre soluzioni digitali. I primi cinque mesi del 2025 hanno mostrato un segnale di risveglio per le esportazioni italiane, con un incremento dell'1,6% rispetto allo stesso periodo del 2024. Ciononostante, alcune aree richiedono ancora un rafforzamento mirato. Queste includono la scalata dimensionale delle PMI, una maggiore diversificazione geografica dei mercati, l'accelerazione della transizione digitale e un'attrazione più efficace degli IDE. La strada è tracciata, e il potenziale per l'ulteriore crescita del Made in Italy rimane vasto e promettente.