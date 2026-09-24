Perché gli agneti AI stanno riscrivendo le regole del mercato globale



Ora tutti gli occhi puntano su Google e sul suo nuovo agente CC, in attesa di capire se riuscirà a replicare lo slancio di Meta.

Un altro capitolo importante riguarda il SoftBank, che ha avviato una operazione di debito da oltre 10 miliardi di dollari. La proposta ha attratto più di 20 miliardi di interesse da parte degli investitori, trasformandola in una delle più grandi operazioni di junk bond mai realizzate. Questo risultato funge da termometro della fiducia dei creditori nella narrazione degli AI agent, ma al contempo aumenta la concorrenza per il debito pubblico. I futures sui Treasury a 10 anni, per ora, stanno reggendo, segnando +6 tick.

Sul fronte energetico, il prezzo del Brent resta sotto i 100 dollari al barile, grazie alla rapida ripresa dei flussi attraverso il nuovo oleodotto East‑West dell’Arabia Saudita.

Le tensioni in Medio Oriente continuano a influenzare i mercati. Teheran ha avviato negoziati con gli USA tramite un mediatore qatariano a New York, presentando le proprie condizioni per riaprire lo Stretto di Hormuz.











La maggior parte di queste richieste è stata respinta, ma il presidente americano ha sostenuto al UN di aver fatto progressi – una frase che riecheggia da mesi, fino a quando la retorica è cambiata minacciando una “annientamento” dell’Iran. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian interverrà più tardi all’Assemblea Generale, e il mercato sembra pronto a reagire a eventuali colloqui con Washington.

Nel frattempo, il presidente cinese Xi Jinping arriverà a Washington nel pomeriggio, alimentando le voci su un prolungamento della tregua commerciale e su possibili collaborazioni nel campo degli AI agent. La prospettiva di una cooperazione transatlantica su queste tecnologie potrebbe cambiare le dinamiche del AI agent market, aprendo nuove opportunità per le imprese che operano a livello globale.

Con tutto ciò, gli operatori dovrebbero tenere d’occhio non solo le evoluzioni tecnologiche ma anche le variazioni di capitale nei mercati del debito, poiché la capacità di finanziare l’innovazione dipende sempre più dalla disponibilità di risorse in un contesto di “softbank junk bond deal” senza precedenti.





Nel complesso, le tendenze azionarie globali del 2024 mostrano un panorama dinamico, dove la convergenza di AI, geopolitica e finanza si traduce in scelte di investimento più complesse e, a volte, più divertenti di quanto ci si aspetti.

Articolo redatto da Marcello Esposito, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

L'immagine è stata rielaborata con l'intelligenza artificiale

Economia

Articolo del 24/09/2026



