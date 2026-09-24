Economia

24/09/2026

FTSE MIB scivola: cosa nasconde il rialzo dei rendimenti?


FTSE MIB scivola: cosa nasconde il rialzo dei rendimenti?

Il mercato azionario italiano ha chiuso in rosso giovedì, con il FTSE MIB in calo dello 0,9% a 51.543 punti. Le perdite sono state guidate dai titoli finanziari, mentre le aspettative di tassi di interesse più alti e più prolungati continuano a pesare sugli investitori.

Un’ondata di vendite a livello globale sta spingendo il rendimento medio del debito sovrano mondiale verso il 4%, una soglia che non si vedeva dal 2007, secondo Bloomberg. A Milano, il tasso dell’asta dei BTP a due anni è salito al 3,64%, il livello più alto da ottobre 2023.

Tra i titoli finanziari, la MPS ha perso lo 0,7% nonostante la strategia difensiva contro Intesa, che è scesa dello 0,3%.


I settori tecnologico e della difesa hanno anch’essi subito contrazioni: Technoprobe è sceso del 4,8%, mentre Leonardo e Fincantieri hanno perso rispettivamente il 2,3% e il 5,5% dopo aver annunciato una joint venture con OCCAR.

Il comparto automotive non è rimasto immune. Stellantis ha ceduto del 4,3% a seguito di dati dell’ACEA che mostrano una performance inferiore nel mercato europeo di agosto. Una nota positiva proviene da Eni, che ha guadagnato l’1,4% grazie all’approvazione da parte del governo italiano della produzione di energia nucleare, una mossa volta a contenere l’impennata dei prezzi energetici.

Il contesto è quello di un mercato che reagisce a segnali di policy monetaria più restrittiva e a tensioni geopolitiche che spingono gli investitori verso il rifugio del debito sovrano. In questo scenario, le imprese italiane si trovano a navigare tra opportunità di crescita e sfide legate al costo del capitale. Una piccola osservazione ironica: sembra quasi che il “caffè” dei trader sia più amaro del solito, dato che i rendimenti salgono e le azioni scendono.




Per chi opera nel settore difesa o segue da vicino i tassi di interesse, la giornata di giovedì offre spunti per rivedere le proprie strategie di copertura. Il rialzo dei rendimenti obbligazionari potrebbe rendere più costoso il finanziamento per le imprese, ma allo stesso tempo crea opportunità per gli investitori in cerca di rendimenti più elevati.

Gli occhi dei mercati rimangono puntati su Milano, dove le prossime aste di titoli di stato potrebbero confermare se la tendenza al rialzo dei rendimenti si consoliderà o se, come una nuvola passeggera, si dissipirà.

Articolo redatto da Francesca Curtone, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Economia

Articolo del 24/09/2026

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