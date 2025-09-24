Una nuova era per la proprietà intellettuale online: AGCOM nomina SP Tech trusted flagger

Il panorama della sicurezza digitale in Italia si arricchisce di un nuovo protagonista di rilievo. La società tecnologica italiana SP Tech, una realtà specializzata nel settore del legal-tech e impegnata nella tutela della proprietà intellettuale online, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) l'ha ufficialmente inserita nell'elenco dei "trusted flagger", come previsto dall'articolo 22 del Regolamento europeo sui servizi digitali (Digital Services Act, o DSA). Un traguardo significativo che conferma la qualità e l'affidabilità dei sistemi avanzati sviluppati da SP Tech per monitorare e contrastare i contenuti illeciti online.



Il 24 luglio 2024 ha segnato una data importante: l'AGCOM, operando come Coordinatore dei Servizi Digitali per il nostro paese, ha emanato il Regolamento che definisce le procedure e i requisiti per il riconoscimento dei segnalatori attendibili. Questa iniziativa rientra nel più ampio quadro del DSA, una normativa europea pensata per rendere l'ambiente digitale più sicuro e trasparente. Diventare un "trusted flagger" non è semplice; il percorso è delineato da criteri rigorosi, pensati per garantire che solo le entità più qualificate possano svolgere questo ruolo delicato. Tra i requisiti essenziali, richiesti a soggetti terzi per essere parte di questa ristretta lista, spiccano:
- un'adeguata capacità di individuare contenuti illegali con precisione;
- l'indipendenza totale dalle piattaforme digitali, un aspetto cruciale per garantire imparzialità;
- la diligenza, l'accuratezza e l'obiettività nell'attività di monitoraggio svolta, pilastri di un lavoro etico e professionale. Il successo di SP Tech in questo rigoroso processo di selezione è il frutto di un impegno costante e mirato.


La società ha investito nella formazione specialistica dei propri professionisti e nell'adozione di metodologie operative di grande rigore. Inoltre, l'utilizzo di strumenti tecnologici all'avanguardia ha permesso al team di dimostrare una preparazione tecnica notevole. Questa combinazione ha consentito a SP Tech di individuare tempestivamente i contenuti illegali, riducendo al minimo i "falsi positivi" e consolidando la sua reputazione. È stata proprio questa capacità, unita a una profonda dedizione, a convincere l'AGCOM a conferire a SP Tech la qualifica di segnalatore attendibile. Un elemento distintivo in questo percorso è stata senza dubbio la proficua partnership strategica con Studio Previti Associazione Professionale. Questa collaborazione ha permesso di fondere la rapidità e l'efficacia delle segnalazioni di natura tecnologica con un solido supporto giuridico, essenziale per affrontare gravi illeciti. Tale sinergia, riconosciuta anche nella delibera ufficiale, rappresenta un valore aggiunto che differenzia SP Tech nel settore.


Ai clienti è offerta così una tutela completa, a 360 gradi, dei loro diritti digitali.


