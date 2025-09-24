La spinta dell'AI accende le azioni asiatiche: il duello tra Alibaba e Huawei sfida i giganti USA



La forte reazione del mercato arriva dopo che l'amministratore delegato, Eddie Wu, ha delineato piani ambiziosi. Prevede una rapida accelerazione degli investimenti globali nell'AI per competere con i rivali negli Stati Uniti. Per tenere il passo con questa evoluzione fulminea, Alibaba aggiungerà presto al suo piano di febbraio una spesa di oltre 380 miliardi di yuan, che equivalgono a circa 53 miliardi di dollari, dedicati allo sviluppo di modelli e infrastrutture di AI nell'arco di tre anni. La velocità di sviluppo del settore ha superato di gran lunga ogni previsione, e anche la domanda di infrastrutture di AI è andata oltre le aspettative. L'azienda sta procedendo attivamente con l'investimento già annunciato e prevede di aggiungerne altri. Il colosso dell'eCommerce ha anche svelato il suo modello linguistico di AI più grande fino ad oggi, Qwen3-Max, che vanta oltre 1 trilione di parametri, un numero quasi sei volte superiore a quello della versione originale di ChatGPT lanciata tre anni fa.



In questo scenario dinamico, un altro attore cinese, Huawei Technologies, ha annunciato un piano triennale per superare Nvidia nei chip AI. Questo ambizioso progetto include lo sviluppo della prossima generazione di chip AI e i design "SuperPod", capaci di connettere fino a 15.488 dei suoi chip AI a marchio Ascend. L'annuncio di Huawei è interpretato come un segnale di fiducia nella futura fornitura di fonderie locali, con l'azienda che afferma come la sua tecnologia possa superare quella di Nvidia grazie a numeri elevati e una trasmissione dati più rapida. Non solo tecnologia ad alimentare i mercati asiatici. Nel settore della consegna dei pasti cinese, l'organismo di controllo del mercato sta avviando una serie di iniziative volte ad arginare la concorrenza incontrollata. Questo ha stimolato un rialzo delle azioni dei leader del settore, Meituan e JD.Com Inc. Guardando ad altri mercati, la borsa di Tokyo si è mantenuta sulla parità e lo yen ha registrato movimenti lievi. La borsa di Seul, invece, ha mostrato un ribasso dopo aver toccato numerosi record; l'indice Kospi ha segnato un -0,6%.



La fiducia dei consumatori della Corea del Sud è scesa per la prima volta da marzo, poiché le preoccupazioni per l'aumento dei dazi degli Stati Uniti su un'economia fortemente dipendente dalle esportazioni si sommano alla persistente debolezza del settore edile, come indicato dalla banca centrale. Intanto, la Nuova Zelanda ha nominato Anna Breman come nuovo governatore della banca centrale, la prima donna a ricoprire questo incarico. La nomina arriva dopo un importante rimpasto interno all'istituzione, in seguito alle critiche sulla sua gestione dell'economia. Breman è attualmente il primo vicegovernatore della banca centrale svedese, la Riksbank. Sul fronte geopolitico, le dichiarazioni di Donald Trump sulle possibilità dell'Ucraina di vincere la guerra, e la sua affermazione che le nazioni della NATO dovrebbero abbattere gli aerei russi che violano il loro spazio aereo, hanno avuto un impatto. I titoli azionari asiatici del settore della difesa, come Hanwha Aerospace Co., sono saliti. Il petrolio, comunque, ha ampliato i suoi guadagni.



I crescenti rischi per l'approvvigionamento russo, inclusi gli attacchi dell'Ucraina alle infrastrutture energetiche e l'inasprirsi delle tensioni con la NATO, hanno spinto i prezzi. Il Brent è salito verso i 68 dollari al barile, dopo aver guadagnato l'1,6% nella giornata di martedì. La Russia ha anche valutato restrizioni alle esportazioni di gasolio per alcune aziende, aggiungendo ulteriore incertezza al mercato.