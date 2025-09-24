La rivoluzione dell'AI in sanità: il futuro della cura e il ruolo cruciale delle donne



Le soluzioni di AI oggi disponibili potrebbero automatizzare una quota significativa, tra il 60% e il 70%, delle attività amministrative. Immaginiamo il tempo clinico che si libererebbe, la riduzione di quel peso burocratico che troppo spesso rallenta i percorsi di cura. Una promessa tangibile, certo, ma la sua realizzazione non è affatto automatica. Richiede infatti investimenti mirati in nuove competenze, l'accesso a dati affidabili e una governance attenta, capace di elevare i progetti pilota a pratica quotidiana.

"L'Intelligenza Artificiale – specialmente la GenAI – rappresenta un'opportunità straordinaria per ridisegnare la sanità, non solo sul fronte tecnologico, ma come strumento per un sistema più sostenibile e accessibile ai pazienti", afferma Alessandra Catozzella, Managing Director e Partner di BCG. "Questa trasformazione impone una ridefinizione delle professionalità. In un settore dove il 74% della forza lavoro è femminile, l'influenza sulla leadership delle donne non può essere lasciata al caso.

" Eppure, oggi solo il 7% delle professioniste si sente effettivamente sostenuta nell'adozione dell'AI. Questo dato stride con il 17% degli uomini che percepiscono un supporto analogo. Nell'era dell'AI, la leadership femminile non si misura più soltanto dalla presenza nei board, ma dalla capacità di guidare il cambiamento, orientare le scelte tecnologiche e presidiare i temi etici e di equità. La spinta del mercato offre una chiara prospettiva sulla velocità di questo fenomeno. Le stime indicano che entro il 2027 la GenAI potrebbe arrivare a pesare circa il 30% del mercato complessivo dell'AI. La sanità vedrà il tasso di crescita medio annuo più elevato, pari all'85%. Questa accelerazione è alimentata dall'uso di modelli generativi per sintetizzare documenti clinici, redigere bozze di lettere di dimissione, supportare la programmazione delle risorse e ottimizzare la ricerca e la supply chain farmaceutica. A monte, una dinamica strutturale rende l'ascesa dell'AI così rapida nel comparto: l'invecchiamento della popolazione.



Entro il 2050, secondo l'ISTAT, il 30% degli italiani avrà più di 65 anni. L'aumento conseguente delle cronicità e l'endemica carenza di personale rendono indispensabile un deciso salto di produttività. Oggi in Italia mancano già circa 50 mila infermieri e si prevede una carenza di circa 16.500 medici entro la fine del 2025. Senza un'innovazione organizzativa e tecnologica scalabile, la sostenibilità del sistema sanitario rischia seriamente di essere compromessa. Ciononostante, l'adozione concreta è ancora frammentaria. Un'indagine condotta in Italia rivela che solo il 45% degli operatori sanitari usa strumenti di GenAI almeno una volta alla settimana. Una percentuale che sale al 48% per le donne, contro il 37% dei rispondenti uomini. Tra gli ostacoli principali emergono un accesso limitato agli strumenti, una scarsa familiarità e una formazione discontinua.



Persistono anche interrogativi sulla qualità dei dati e sulla validazione dei risultati nei contesti di utilizzo. Questa fotografia restituisce un quadro coerente con una fase di transizione: molte sperimentazioni diffuse, ma ancora scarsamente integrate nei flussi di lavoro ordinari. La distanza tra il potenziale e la pratica quotidiana si colma solo attraverso percorsi di upskilling mirati, con tempo dedicato alla formazione e strumenti pensati insieme agli utilizzatori finali. Questo aspetto non è neutro dal punto di vista del genere. La sanità è un settore a forte presenza femminile e molti ruoli di coordinamento e amministrazione, i primi ad essere toccati dall'automazione, sono prevalentemente ricoperti da donne. Proprio qui si delinea il rischio di una "doppia penalizzazione": da un lato l'esposizione al cambiamento delle mansioni, dall'altro un accesso limitato ai percorsi che permettono di guidarlo. Il dato che evidenzia come le donne si sentano meno supportate nell'uso degli strumenti AI rispetto ai colleghi uomini non segnala solo un divario formativo.



Misura piuttosto una distanza culturale e organizzativa, che potrebbe ridurre la presenza femminile nei luoghi dove si definiscono standard, protocolli, priorità di investimento e presidi etici. Per questa ragione, lo studio pone un'attenzione particolare sulla Responsible AI come competenza trasversale e fondamentale. I modelli generativi imparano da immense quantità di testi e immagini. Se i dati di addestramento contengono pregiudizi, gli output tenderanno a riprodurli. La letteratura sui bias di genere dimostra che ciò può avere effetti concreti, per esempio nel modo in cui vengono riconosciuti i ruoli professionali. Effettivamente, chiedendo agli attuali strumenti di generazione di immagini di creare il ritratto di un medico o di un infermiere, la GenAI spesso restituisce l'immagine di un medico maschio e di un'infermiera donna, entrambi giovani e caucasici. La risposta non è solo tecnologica, ma anche etica: è cruciale aumentare la consapevolezza sull'importanza della partecipazione femminile nello sviluppo tecnologico della GenAI, guidandone l'evoluzione e contribuendo a renderla meno soggetta al divario di genere e, al contempo, più efficace.



Lo studio non si ferma alla diagnosi, ma propone dieci leve d'azione distribuite lungo l'intero ciclo di vita delle competenze e dell'innovazione. Le leve d'azione includono:

- in fase di ingresso, selezione e recruiting supportati da tassonomie di competenze e da strumenti per monitorare la parità di genere nei processi;

- nella fase di crescita, upskilling e reskilling con programmi modulari, mappature delle attività più esposte all'automazione e coaching/mentoring per rafforzare la leadership;

- sul piano industriale e di sistema, servizi AI embedded, cioè integrati nei processi clinici e amministrativi, un approccio centrato sugli utenti – che include profili clinici, amministrativi e pazienti e considera le differenze di genere – e lo sviluppo di ecosistemi per l'innovazione, capaci di connettere domanda e offerta e accompagnare la scalabilità. Il ruolo delle politiche pubbliche è cruciale, così come la collaborazione tra aziende sanitarie, università e imprese. Sarà questa sinergia a trasformare le sperimentazioni in standard operativi.



L'AI arriverà comunque nei processi clinici e amministrativi; la differenza la farà la capacità di accompagnarne l'adozione con competenze e responsabilità, mettendo le donne nelle condizioni di guidare questo cambiamento epocale.