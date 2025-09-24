L'AI nel marketing: come sta rivoluzionando strategie e fiducia per i brand italiani





Questi dati provengono da una recente indagine condotta da LinkedIn, il più grande network professionale al mondo, su un campione di professionisti italiani del marketing. L'impatto dell'AI non si limita alla velocità, ma ridefinisce l'intero flusso di lavoro, alzando il livello delle aspettative, sia interne che dei clienti. I marketer italiani intervistati rivelano che l'AI consente di creare una mole maggiore di contenuti in tempi ridotti (82%), contribuendo così al raggiungimento di obiettivi aziendali strategici. Tra questi, si evidenzia la crescita della share of voice (70%) e l'incremento dei ricavi (68%). È evidente, però, che l'AI, mentre abilita nuove possibilità, spinge anche l'asticella più in alto. Il 74% degli addetti ai lavori constata che questa tecnologia sta incrementando le aspettative, costringendo i team a fare di più con meno. Inoltre, il 70% riconosce l'urgenza di investire in un upskilling strutturato per mantenere il passo con i rapidi cambiamenti. «Quando parliamo di costruzione di campagne di marketing e comunicazione l'efficacia è quasi sempre il risultato di un equilibrio tra visione, voce e velocità.

Oggi l'AI cambia i presupposti di tutti e tre: rende più veloce il ciclo creativo, ma obbliga a essere ancora più rilevanti, autentici e credibili. Chi saprà valorizzare l'AI senza rinunciare al tocco umano, facendo ricorso all'intelligenza emotiva, farà la differenza» , spiega Moreno Ferrario, Head of Enterprise LinkedIn Italia.

Un punto centrale emerso dalla ricerca riguarda l'equilibrio tra tempo, rilevanza e autenticità, in un'era caratterizzata da un'enorme sovrabbondanza di contenuti. La lentezza nel processo decisionale ostacola la capacità dei brand di inserirsi nei trend culturali e nelle conversazioni sociali mentre accadono, un freno per il 65% dei professionisti. Non solo: per il 79%, i momenti di maggiore impatto per un brand non nascono da campagne preconfezionate, ma da contenuti che riescono ad attivare discussioni autentiche con il pubblico. Un altro dato cruciale indica che l'80% dei marketer è convinto che i marchi più forti non si limitino a seguire i trend, ma li creino partendo da ciò che le persone realmente esprimono e sentono.





Non basta, insomma, essere reattivi. Occorre un ascolto costante, una presenza affidabile e la capacità di guidare il dibattito, senza subirlo. L'AI, moltiplicando i contenuti disponibili, ha reso la costruzione della fiducia tanto importante quanto l'ottenimento di visibilità, una considerazione condivisa dall'81% degli intervistati. In questo scenario, il 78% crede che i brand che sapranno sfruttare al meglio l'AI domineranno la conversazione.

Con tutto ciò, 8 su 10 (80%) enfatizzano che le voci autentiche, quelle nate dall'intelletto e dall'intuito umani, saranno ancora più vitali affinché un brand possa davvero distinguersi e generare un coinvolgimento genuino. Nel panorama attuale, dove il legame di fiducia tra brand e pubblico è sempre più intricato e variegato, la scelta dei volti e delle voci che rappresentano un'azienda riveste un'importanza capitale. Il 78% dei professionisti del marketing intervistati ritiene che i brand abbiano bisogno di creator credibili per costruire fiducia, specialmente tra i buyer più giovani.



Questo dato si riflette negli investimenti: il 77% degli intervistati indica una crescente allocazione di risorse verso la creazione di contenuti community-driven. Questo include l'attivazione di creator, esperti o la selezione di voci interne all'azienda, il tutto con l'obiettivo primario di consolidare la fiducia.

I marketer italiani identificano alcune voci particolarmente efficaci per generare fiducia e coinvolgimento:

- Clienti e partner (53%);

- Creator e influencer (42%);

- Leader di settore indipendenti (42%). Per quanto riguarda le tipologie di contenuti, i video brevi si confermano i veri protagonisti. Sono scelti dal 55% dei professionisti come lo strumento più efficace per stimolare fiducia e engagement. Seguono a ruota i contenuti sponsorizzati (42%), i case study e testimonianze (35%), gli annunci statici o banner (28%), i report di terze parti (24%), i video long-form (19%), mentre i contenuti statici chiudono la classifica (18%).