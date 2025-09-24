Il destino di Banco BPM: il Golden Power italiano sfida la Francia nel risiko bancario



Una chiara presa di posizione è arrivata dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, il quale ha ricordato: la normativa sul Golden Power vale anche per loro. Le recenti voci sul complesso progetto di unione tra Banco BPM e Crédit Agricole Italia suggeriscono che la prima possa acquisire la seconda per una cifra stimata in 5 miliardi di euro, un valore che supera di oltre sei volte gli utili registrati nel 2020. Questo piano, secondo quanto emerge da analisi finanziarie, si baserebbe su diversi fattori chiave. Il pagamento avverrebbe in contanti e gli accordi di distribuzione già in essere verrebbero estesi. Inoltre, la partecipazione di Crédit Agricole in Banco BPM salirebbe dal 19,9% al 24,9%, rimanendo comunque sotto la soglia che renderebbe obbligatoria un'offerta pubblica di acquisto (OPA). Al gruppo francese verrebbero anche conferite quote in Agos Ducato e, aspetto cruciale, in Anima Holding.

Oltre agli aspetti puramente finanziari, un ruolo fondamentale è giocato dalla governance. I primi segnali su questo fronte potrebbero manifestarsi la prossima primavera, in concomitanza con il rinnovo del consiglio di amministrazione di Banco BPM.



Le nuove disposizioni del Tuf, approvate lo scorso anno, rendono più arduo per il board uscente presentare una propria lista di candidati. Una soluzione che si profila come più agevole per superare gli ostacoli posti dalla nuova normativa potrebbe essere la presentazione di una lista unica. Questa dovrebbe includere nomi capaci di soddisfare le esigenze di tutti i grandi azionisti, sia italiani sia francesi. Non si tratterebbe, quindi, solo di Crédit Agricole, ma anche delle fondazioni e delle casse di previdenza che oggi detengono circa il 6,5% delle quote, consolidate in un patto di sindacato. Una possibile strategia prevedrebbe la conferma di Giuseppe Castagna alla guida della banca milanese come amministratore delegato, lasciando la presidenza nelle mani di esponenti francesi.

Resta però da comprendere quale sia la posizione del Governo. Per sondare il terreno e percepire gli umori a Palazzo Chigi e in Via XX Settembre, si vocifera di un recente incontro a Roma con il ministro Giorgetti. La domanda che emerge è: su quali basi l'esecutivo dovrebbe sostenere un'operazione tra Banco BPM e Crédit Agricole dopo aver negato, più volte e senza appello, il via libera a Unicredit? Il Governo ha certamente buoni rapporti sia con il manager napoletano Castagna sia con Crédit Agricole, la quale, attraverso Amundi, ha peraltro contribuito ad affossare l'OPA lanciata da Mediobanca su Banca Generali lo scorso agosto.



Ma basta questo per dire sì ai francesi di Crédit Agricole dopo aver bloccato gli italiani di Unicredit, considerando che entrambe le operazioni avrebbero al centro Anima Holding, uno dei maggiori attori nel risparmio gestito italiano?

La risposta, basandosi sulle dichiarazioni di Giorgetti rilasciate prima di entrare in Senato per il suo intervento sul documento programmatico di bilancio, sembra essere chiara. “Io non ho obiezioni politiche, io ho una legge che devo far rispettare, come l’ho fatta rispettare agli altri la farò rispettare a loro. C’è una legge e vale per tutti,”

- ha affermato, rispondendo a una domanda sulla possibilità di "obiezioni politiche" a un'eventuale fusione. E alla successiva domanda se ipotizzava un utilizzo del Golden Power, Giorgetti ha replicato senza mezzi termini: “Mi riferisco alla legge appunto, quella lì.”

Un decreto governativo risalente al 18 aprile aveva già applicato il Golden Power all'OPA lanciata da Unicredit su Banco BPM.



In quella circostanza, con i poteri speciali, l'esecutivo aveva imposto a Piazza Gae Aulenti di mantenere il peso degli investimenti di Anima Holding in titoli emessi da soggetti italiani e di sostenerne lo sviluppo. Palazzo Chigi aveva giustificato tale vincolo con la necessità di garantire la stabilità del risparmio gestito e di supportare il mercato dei capitali domestico. È dunque molto probabile che anche nel caso di Crédit Agricole, le stesse stringenti regole e considerazioni possano trovare applicazione.