Il respiro dell'economia USA: dati cruciali sull'inflazione e le mosse della Fed tra tensioni globali



Questa innovazione permette ormai di frazionare e vendere quote di quasi ogni asset sotto forma di token digitali. È un progresso affascinante, ma è essenziale interrogarsi sui pericoli potenziali.

Poi inizierà un vortice di incontri tra leader, culminato nel vertice dei CEO della Cooperazione Economica Asia-Pacifico (APEC). Qui è previsto un faccia a faccia tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente cinese Xi Jinping in Corea del Sud. L'annuncio della Casa Bianca su questo incontro ha portato un senso di sollievo sui mercati, stretti nella morsa delle crescenti tensioni tra le due superpotenze economiche. C'è stata una scadenza imminente, fissata per il 1° novembre, per l'imposizione di un dazio aggiuntivo del 100% sugli importi cinesi da parte degli Stati Uniti.

Comunque, a dimostrazione che ogni buona notizia ha la sua ombra, il presidente degli Stati Uniti ha usato i social media per accendere una nuova disputa con il Canada. Ha dichiarato che i negoziati commerciali con il vicino settentrionale degli Stati Uniti erano "TERMINATI".



Questo ha mostrato come le dinamiche politiche possano rapidamente cambiare il quadro generale.

I future sulle azioni europee indicano un avvio stabile per i mercati del continente. Il petrolio e l'oro hanno trovato un equilibrio dopo una settimana particolarmente volatile. Le borse asiatiche hanno registrato guadagni significativi, spinti dagli eccellenti risultati di Intel e dalla chiusura positiva di Wall Street.

Il calendario degli utili aziendali oggi è piuttosto leggero. Ciò cambierà radicalmente la prossima settimana, quando una valanga di rapporti finanziari è attesa, inclusi quelli di cinque delle sette aziende che compongono i cosiddetti Magnificent Seven. Tra queste giganti dell'economia globale figurano nomi come Apple e Microsoft, le cui performance sono cruciali per l'andamento del settore tecnologico e dell'intero mercato. La loro capacità di generare profitti continuerà a influenzare pesantemente le prospettive economiche generali, mantenendo alta l'attenzione degli investitori.



