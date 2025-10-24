Il futuro incerto dei giovani: a Roma si discute di talento e nuove prospettive

A Roma, mercoledì 29 ottobre 2025, si discuterà proprio di come colmare questa lacuna. L'appuntamento è alle 16:30 presso la Sala Tatarella - Palazzo dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, in Via Uffici del Vicario 21. Lì verrà presentato il volume Dai forma al tuo talento, un testo nato dalla vasta esperienza di Patrizia Fontana, una figura di spicco nel campo della consulenza per la carriera.
Patrizia Fontana è head hunter, coach, fondatrice del progetto Talents in Motion e partner del progetto Previverso, nato dalla collaborazione con ARCA Fondi SGR.
Dopo i saluti istituzionali dell'On. Walter Rizzetto, Presidente della XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato, la presentazione del libro vedrà un panel di esperti confrontarsi con l'autrice. Il dibattito sarà moderato da Roberto Sommella, Direttore di MF Milano Finanza.
Tra gli illustri partecipanti che animeranno la discussione, troviamo:
- Livia De Giovanni, Prorettore per la Didattica e la Qualità della LUISS;
- Ciro Cafiero, Founding Partner dello Studio legale Cafiero Pezzali e Associati;
- Giovanna Jona Lasinio, Direttrice del dipartimento di scienze statistiche dell'Università La Sapienza;
- Mauro Marè, Professore della LUISS e Presidente MEFOP;
- Elena Panzera, Senior HR Vice President SAS EMEA&AP;
- Alessandro Profumo, Presidente Advisory Board di Rialto Ventures Capital. A chiudere i lavori sarà Antonio Calabrò, Presidente di Museimpresa e della Fondazione Assolombarda, in un evento che promette di offrire spunti cruciali per il futuro dei giovani professionisti.
La discussione verterà non solo sulle pagine del libro, ma anche sulle strategie concrete per costruire percorsi di vita e carriera più resilienti e significativi, proprio in un'epoca di così profonda incertezza.
