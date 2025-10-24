Il futuro incerto dei giovani: a Roma si discute di talento e nuove prospettive

Una crescente sensazione di smarrimento avvolge la vita di molti giovani nel panorama contemporaneo. Le pressioni esterne si fanno sentire, le aspettative sono alte e il confronto costante con gli altri, amplificato dai mezzi digitali, spesso alimenta un profondo senso di insicurezza. Manca, per molti, una solida rete di riferimenti.

Un'indagine approfondita, condotta su oltre 1.600 giovani tra i 18 e i 30 anni, dipinge un quadro chiaro: ansia, la paura del fallimento e l'incertezza sul futuro sono esperienze comuni, vissute quotidianamente.

Da questo scenario emerge l'esigenza impellente di offrire strumenti nuovi, concreti e facilmente accessibili, capaci di aiutare i giovani ad affrontare queste sfide con maggiore consapevolezza.