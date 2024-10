Tokenizzazione: nuovi rischi per la stabilità finanziaria?



Il Financial Stability Board (FSB) e la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) hanno lanciato un allarme sui potenziali rischi della tokenizzazione, esortando ad una maggiore regolamentazione del settore. Secondo entrambi gli organismi, la tokenizzazione, sebbene prometta numerosi vantaggi, potrebbe portare a nuove vulnerabilità per la stabilità finanziaria, soprattutto se non affrontate da una adeguata supervisione e regolamentazione.

Vulnerabilità della tokenizzazione

Il FSB ha identificato tre principali punti deboli: la natura dell'asset di riferimento sottostante, i partecipanti ai progetti di tokenizzazione basati su tecnologie dei registri distribuiti (DLT) e l'interazione della nuova tecnologia con i sistemi legacy. L'FSB ha sottolineato che la tokenizzazione, se applicata a prodotti complessi e opachi e se condotta attraverso transazioni automatizzate, potrebbe amplificare i rischi per la stabilità finanziaria se non adeguatamente monitorata e regolamentata.

I rischi della tokenizzazione secondo la BRI

La BRI ha riconosciuto i potenziali benefici della tokenizzazione, come la riduzione degli attriti negli scambi di asset. Tuttavia, ha evidenziato che i rischi di sistema esistenti, come quelli di credito, liquidità e informatici, potrebbero trasferirsi al nuovo contesto della tokenizzazione. Inoltre, la BRI ha evidenziato il rischio di conflitti di interesse e ha sottolineato l'importanza di una governance solida per affrontare i rischi emergenti.

L'importanza della regolamentazione

Sia il FSB che la BRI hanno ribadito la necessità di una regolamentazione efficace per mitigare i rischi della tokenizzazione. L'FSB ha sottolineato che la maggior parte dei Paesi ha implementato misure per il settore cripto, ma ha messo in guardia sulle incongruenze esistenti. La BRI, a sua volta, ha sottolineato la necessità di una governance robusta per affrontare i nuovi rischi legati alla tokenizzazione.

La tokenizzazione rappresenta un'innovazione significativa nel sistema finanziario e ha il potenziale per rivoluzionarne la struttura. Tuttavia, come sottolineato da FSB e BRI, è fondamentale adottare misure di regolamentazione e di supervisione efficaci per mitigare i rischi connessi a questa nuova tecnologia e garantire la stabilità del sistema finanziario globale.