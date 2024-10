Spotify e la Generazione Z: Connessioni, ricordi e un mainstream inclusivo



Il report annuale "Culture Next" di Spotify svela le abitudini di ascolto della Generazione Z (15-24 anni), evidenziando come la musica per questo target non sia solo intrattenimento, ma un mezzo per costruire relazioni, celebrare momenti chiave della vita e partecipare ad un panorama musicale sempre più inclusivo.

Blendships: la musica per costruire connessioni

Secondo il report, il 72% della Gen Z in Italia considera Spotify un antidoto alla solitudine digitale, trovando nella condivisione di musica e podcast un modo per esprimere la propria identità, creare connessioni e stringere nuove amicizie. Il successo delle playlist collaborative, delle Blend (playlist che uniscono i gusti musicali di due utenti) e dei video podcast, cresciuti del 58% nei primi cinque mesi del 2024, conferma questa tendenza.

Playlist Diary: la colonna sonora della vita

La musica diventa un mezzo per accompagnare la Gen Z nei momenti cruciali della sua crescita, scandendo le "prime volte" e creando ricordi indelebili. Il 78% dei Gen Z in Italia afferma che le funzioni di AI di Spotify arricchiscono l'esperienza di ascolto, trasformando ogni momento in una colonna sonora personalizzata. L'85% dei giovani in Italia lega le canzoni a ricordi indelebili e l'89% dichiara che la musica ascoltata in questo periodo di vita avrà sempre un posto speciale nel loro cuore.

Mainstreaming: un panorama musicale inclusivo

La cultura mainstream sta evolvendo, diventando più inclusiva e aprendosi a nuove influenze. L'81% della Gen Z afferma che i generi underground e di nicchia stanno guadagnando popolarità, creando un panorama musicale più ampio e diversificato. Dal Rap alla Country Music, passando per la Trap e l'EDM, il mainstream mondiale sta abbracciando nuove tendenze, creando un ambiente più inclusivo per i giovani ascoltatori.

Spotify per i brand: un'opportunità per creare connessioni autentiche

Culture Next non si limita a descrivere il comportamento della Gen Z, ma offre ai brand un'opportunità unica per entrare in contatto con questo target e creare connessioni autentiche. La Gen Z cerca un coinvolgimento più profondo e si aspetta un maggiore valore aggiunto anche dai brand. Attraverso esperienze personalizzate su Spotify, i brand possono accompagnare i giovani nei momenti cruciali della loro vita, creando un legame emotivo profondo e duraturo. Il 52% della Gen Z in Italia afferma che la sponsorizzazione di un evento musicale da parte di un brand influenzerebbe positivamente le loro scelte d'acquisto future.

Il report completo con i dati italiani è disponibile sul sito Spotify Advertising.