Legge di Bilancio 2025: novità e misure chiave



La Legge di Bilancio 2025, firmata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stata inviata alle Camere per l’approvazione definitiva. Il testo, ricco di misure e modifiche, presenta numerose novità che riguardano diversi settori.

Superbonus, detrazioni fiscali e pensioni minime

La Legge di Bilancio conferma la possibilità di spalmare in dieci anni i crediti maturati nel 2023 con il Superbonus del 110%. Per il 2023, visto che la rata è già stata detratta, sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa per rideterminare gli importi su dieci anni. Un nuovo limite alle detrazioni fiscali viene introdotto, con un tetto di 14.000 euro per i redditi superiori a 75.000 euro, e di 8.000 euro per i redditi superiori a 100.000 euro. Le spese sanitarie e quelle già avviate per mutui e ristrutturazioni edilizie sono escluse da questa misura. Per quanto riguarda le pensioni minime, l’aumento previsto è di soli tre euro, portando l’assegno da 615 a 618 euro. Il disegno di legge prevede un aumento del 2,2% nel 2025 e dell’1,3% nel 2026.

Cuneo fiscale, lavoro e incentivi

La manovra conferma l’Irpef su tre aliquote ed estende il taglio del cuneo fiscale sulle retribuzioni fino a 40.000 euro lordi. Viene riconosciuto un bonus (al massimo 960 euro l’anno) per i redditi fino a 20.000 euro e una detrazione ad hoc da 20 a 40.000 euro. Vengono confermati gli sgravi fiscali per chi assume giovani e donne e i crediti d’imposta per le imprese nel Mezzogiorno. È previsto un bonus per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, per il lavoro notturno e i festivi. Il bonus bebè torna per i bambini nati in Italia nel 2025 e nel 2026: una tantum di 1.000 euro per i nuclei familiari con Isee sotto i 40.000 euro. Vengono confermati il bonus nido e il bonus mamma per le lavoratrici dipendenti e autonome con 2 o più figli, con massimo 40.000 euro di reddito.

Pubblica amministrazione, gioco e auto aziendali

La Legge di Bilancio introduce un taglio del tetto massimo agli stipendi della pubblica amministrazione, da 240 a 160.000 euro. Il tetto si applica anche a enti, associazioni e fondazioni che ricevono contributi pubblici. Dal 2025 sarà strutturale un’estrazione in più di Lotto e Superenalotto, il venerdì. La manovra prevede anche la proroga delle concessioni sul gioco fisico fino a fine 2026. La manovra introduce una stretta sulle auto aziendali in uso ai dipendenti, raddoppiando le tasse e i contributi a loro carico. Le imprese che concedono le auto ai dipendenti dovranno pagare di più. Il coefficiente che determina l’imponibile sale dal 30 al 50% per le auto a motore termico, e scende dal 25% al 10% per quelle elettriche e al 20% per le ibride.

Rai, sanità e criptovalute

La manovra prevede un taglio del canone di abbonamento alla tv da 90 a 70 euro annui. Il canone Rai si conferma per il 2025 e non prevede incrementi di spesa per personale e consulenze. Per la sanità arrivano 1.302 milioni di euro nel 2025, 5.078 nel 2026 e 5.780 nel 2027. Le risorse saranno utilizzate per i rinnovi dei contratti, ma non saranno sufficienti per il Piano straordinario di assunzioni di medici e infermieri. Previsti aumenti delle indennità per medici e infermieri dei Pronto Soccorso e per gli specializzandi. La manovra alza dal 2025 la tassazione sulle plusvalenze delle criptovalute, dal 26% al 42%, ed estende l’applicazione della web tax, l’imposta sui ricavi da servizi digitali.