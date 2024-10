IBM lancia Granite: una famiglia di modelli di AI open source



IBM ha annunciato il lancio di Granite, la sua nuova famiglia di modelli di intelligenza artificiale, durante l'evento TechXchange. Granite è un insieme di modelli linguistici di terza generazione che promettono prestazioni all'avanguardia, trasparenza e sicurezza, superando o eguagliando i modelli di dimensioni simili dei principali competitor.

Un approccio open source

A differenza di molti altri modelli di AI, Granite viene rilasciato con una licenza Apache 2.0 senza restrizioni. Questo significa che la comunità di sviluppatori e le aziende possono accedere al codice sorgente, modificarlo e utilizzarlo liberamente, promuovendo l'innovazione e la collaborazione. Questo approccio open source pone IBM in una posizione di leadership nel panorama dell'intelligenza artificiale, offrendo una soluzione accessibile e flessibile per le aziende di ogni dimensione.

La famiglia Granite 3.0

La famiglia Granite 3.0 è composta da diversi modelli, ognuno progettato per un'area di utilizzo specifica. Tra i modelli disponibili troviamo:

Granite 3.0 8B-Instruct , Granite 3.0 2B-Instruct , Granite 3.0 8B Base , Granite 3.0 2B Base : modelli per un utilizzo generale e linguistico, adatti per compiti di RAG (Retrieval Augmented Generation), classificazione, riepilogo, estrazione di entità e utilizzo di strumenti.

, , , : modelli per un utilizzo generale e linguistico, adatti per compiti di RAG (Retrieval Augmented Generation), classificazione, riepilogo, estrazione di entità e utilizzo di strumenti. Granite Guardian 3.0 8B , Granite Guardian 3.0 2B : modelli specifici per la protezione e la sicurezza, pensati per garantire la privacy e l'integrità dei dati.

, : modelli specifici per la protezione e la sicurezza, pensati per garantire la privacy e l'integrità dei dati. Granite 3.0 3B A800M Instruct, Granite 3.0 1B A400M Instruct, Granite 3.0 3B A800M Base, Granite 3.0 1B A400M Base: modelli "mix di esperti", che combinano le capacità di diversi modelli per ottenere prestazioni ancora più elevate in compiti specifici.

I modelli Granite 8B e 2B sono stati progettati per offrire prestazioni elevate e costi contenuti. Possono essere addestrati con dati aziendali e integrati in qualsiasi ambiente o flusso di lavoro, consentendo alle aziende di sfruttare al meglio le proprie informazioni.

Addestramento su dati aziendali

Mentre la maggior parte dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) viene addestrata su dati pubblici, Granite può essere addestrato anche con dati aziendali. Questo permette di ottenere prestazioni specifiche e competitive a un costo inferiore rispetto ai modelli più grandi.

Trasparenza e sicurezza

IBM si impegna a garantire la trasparenza, la sicurezza e l'affidabilità dei suoi modelli di AI. Granite 3.0 viene rilasciato con una documentazione completa sui set di dati utilizzati per l'addestramento, le fasi di filtraggio e pulizia e i dati sulle prestazioni. Inoltre, IBM fornisce una garanzia di proprietà intellettuale per tutti i modelli Granite su watsonx.ai, offrendo maggiore sicurezza ai clienti che integrano i propri dati.

Con il suo approccio open-source, IBM contribuisce a democratizzare l'accesso all'intelligenza artificiale e a promuovere l'innovazione in diversi settori. Granite rappresenta un passo importante verso un futuro in cui l'AI è accessibile a tutti e utilizzata per risolvere problemi complessi e migliorare la vita delle persone.