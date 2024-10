HCOB PMI Flash Eurozona: a ottobre continua il calo dell'attività economica

Scorte e supply chain

Il ridimensionamento del manifatturiero osservato questo mese, non si è limitato alla produzione e all’occupazione. Le aziende hanno infatti diminuito ad ottobre la loro attività di acquisto e sia la giacenza degli acquisti che quella dei prodotti finiti. I tempi medi consegna dei fornitori si sono nel frattempo allungati per il secondo mese consecutivo. Anche se modesto, il peggioramento delle prestazioni dei fornitori è stato il maggiore da gennaio.

Secondo Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso Hamburg Commercial Bank, “L’eurozona si è bloccata in fase di stallo, con l’economia in marginale contrazione per il secondo mese consecutivo. L’attuale crollo del manifatturiero è stato generalmente bilanciato dalla piccola crescita del settore dei servizi. A livello nazionale, si rileva un peggioramento della situazione in Francia unito a una lieve moderazione del declino in Germania. Per adesso, non è chiaro se in un prossimo futuro, osserveremo un nuovo peggioramento o miglioramento. Anche se solo lievemente, il settore dei servizi dell’eurozona continua a crescere, contribuendo a mantenere livelli quasi stabili dell’economia complessiva. Detto questo, non dovremmo aspettarci troppo a breve termine. Le aziende di questo settore stanno osservando un minore volume di nuovi ordini, e il livello del lavoro inevaso si è contratto per sei mesi consecutivi. Per la prima volta da inizio 2021, le assunzioni del settore dei servizi si sono quasi bloccate. La vera domanda da porsi è se la combinazione tra salari più alti e una minore inflazione può ravvivare la spesa dei consumatori, che a sua volta darebbe alle aziende del terziario quella spinta tanto necessaria. Per la Banca Centrale Europea (BCE), gli ultimi dati rappresentano una sorpresa non piacevole. L’inflazione del settore dei servizi probabilmente rimarrà elevata, con i costi e i prezzi di vendita di ottobre in aumento più veloce rispetto al mese precedente. Questo è forse causato dalla persistente pressione salariale, con un impatto particolarmente duro per le aziende dei servizi. Tutto ciò sostiene l’idea che a dicembre la BCE molto probabilmente taglierà i tassi di interesse di soli 25 punti invece che i 50 anticipati precedentemente”.