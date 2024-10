Guerra commerciale: l'IMF avverte di un possibile crollo dell'economia mondiale



Secondo l'IMF, il Fondo Monetario Internazionale, un'eventuale guerra commerciale tra le principali economie mondiali potrebbe causare una contrazione dell'economia globale pari alla somma delle economie di Francia e Germania. Le preoccupazioni aumentano in vista della possibile rielezione di Donald Trump, che ha annunciato l'intenzione di introdurre una tassa o un dazio universale fino al 20% su tutte le importazioni negli Stati Uniti.

L'impatto di una guerra commerciale

Gita Gopinath, prima vice direttrice generale dell'IMF, ha affermato che l'organizzazione non è ancora in grado di valutare nello specifico i piani commerciali di Trump, ma ritiene che "se si verifica un serio disaccoppiamento e un uso su larga scala delle tariffe, si potrebbe arrivare a una perdita del PIL mondiale pari a quasi il 7%. Queste sono cifre molto grandi, il 7% equivale a perdere le economie di Francia e Germania. Questa è la dimensione della perdita che si avrebbe", ha continuato.

Gopinath ha anche aggiunto che le tariffe per centinaia di miliardi di dollari "sono molto diverse dal mondo in cui abbiamo vissuto negli ultimi due o tre decenni".

L'allarme per il debito pubblico

La vice capo dell'IMF ha sottolineato che uno dei messaggi principali dell'organizzazione durante le sue riunioni annuali è stato quello di mettere in guardia sui crescenti livelli di debito pubblico globale. Ha affermato che l'attuale periodo di crescita economica stabile è un "momento per ricostruire le proprie riserve fiscali", in quanto "questa non sarà l'ultima crisi. Ci saranno altri shock. Sarà necessario avere lo spazio fiscale per reagire. E ora è il momento di farlo".

Un atterraggio morbido, ma fragile

Gopinath ha riconosciuto che l'economia mondiale ha visto un atterraggio morbido dopo una serie di crisi, e che le banche centrali di tutto il mondo hanno fatto un "buon lavoro" nel contenere l'inflazione senza causare un'alta disoccupazione. Tuttavia, ha sottolineato la necessità di ricostruire la resilienza in un mondo fragile.

