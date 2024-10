Franklin Templeton lancia nuovi fondi per i mercati emergenti



Franklin Templeton ha annunciato il lancio di tre nuove soluzioni sui mercati emergenti su Borsa Italiana, offrendo agli investitori più flessibilità nella gestione della propria esposizione a questa classe di asset. Le nuove soluzioni comprendono un fondo gestito attivamente e due ETF gestiti passivamente.

Un fondo attivo per i mercati emergenti, esclusa la Cina

Il Templeton Emerging Markets Ex-China fund, registrato in Lussemburgo, si propone di investire in società dei mercati emergenti di tutto il mondo, esclusa la Cina, con caratteristiche fondamentali interessanti. Il fondo sarà gestito attivamente con un portafoglio high conviction di 40-60 titoli e avrà un approccio bottom-up e una prospettiva di lungo termine.

Andrew Ness, Portfolio Manager di Franklin Templeton, ha evidenziato l'attrattiva di questo tipo di fondo: "Attualmente ci troviamo in una fase interessante per i mercati emergenti. Se la Cina rappresenta un’ampia porzione dell’indice MSCI EM, vediamo anche un’ampia serie di opportunità nei Paesi al di fuori della Cina, come Brasile, India, Corea del Sud e Taiwan, che producono aziende leader che beneficiano dell’aumento dei consumi interni e che alimentano l’economia globale. Esistono forti opportunità di investimento come le aziende consumer offline e online, il settore bancario, gli operatori sanitari in crescita e la tecnologia."

Due ETF passivi per diverse esposizioni sui mercati emergenti

I due ETF UCITS registrati in Irlanda, Franklin FTSE Emerging ex-China UCITS ETF e Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF, offrono un modo economico e flessibile per accedere a un’esposizione ampia e diversificata ai titoli a grande e media capitalizzazione. Il primo replica l’Indice FTSE Emerging ex China NR (rendimento netto), mentre il secondo replica l’Indice FTSE Emerging NR. Entrambi gli ETF hanno un TER dello 0,11% al momento del lancio.

Vincenzo Sagone, Head of ETF Sales, Italy, Franklin Templeton, ha commentato: "Con queste due nuove emissioni vogliamo incrementare l’offerta di Franklin Templeton sull’area dei Paesi Emergenti. Questi due ETF si vanno ad aggiungere ad una gamma già numerosa di ETF su Emerging Markets che include esposizioni multi-fattoriali, indici PAB e esposizioni in singoli paesi. Franklin Templeton è un punto di riferimento quando si cerca di coprire il segmento Paesi Emergenti del proprio portafoglio.”

Un'offerta completa per la diversificazione del portafoglio

L'obiettivo di Franklin Templeton è quello di fornire ai clienti molti strumenti diversi ed esposizioni di precisione per costruire portafogli diversificati. Matt Harrison, Head of Americas (ex-US), Europe & UK, Franklin Templeton, ha affermato: “Sulla base del ricco retaggio di Franklin Templeton nei mercati emergenti, siamo lieti di presentare agli investitori queste tre nuove soluzioni sui mercati emergenti. Il nostro obiettivo è quello di fornire ai nostri clienti molti strumenti diversi ed esposizioni di precisione nel tentativo di costruire portafogli diversificati; questi strumenti includono la scelta dell’approccio, dello stile e del veicolo che meglio si adattano ai loro obiettivi. Queste strategie rappresentano un’aggiunta significativa alla nostra gamma, consentendo agli investitori di implementare le loro preferenze di allocazione sui mercati emergenti.”