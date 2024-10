Employee Engagement: come migliorare il benessere dei dipendenti



Negli ultimi anni le aziende si sono concentrate sempre di più sul welfare aziendale, in risposta alle sfide sociali ed economiche del momento. Ma cos'è l'employee engagement e come influisce sul benessere dei dipendenti?

Cos'è l'Employee Engagement

L'employee engagement misura il coinvolgimento dei dipendenti nell'organizzazione in cui lavorano. Un'azienda con un alto livello di employee engagement si assicura prestazioni migliori, livelli di produttività più alti e fidelizzazione, con conseguente riduzione dell'assenteismo.

Come ottenere un alto livello di Employee Engagement

Secondo Edenred, per ottenere un alto livello di employee engagement, le aziende devono implementare strategie efficaci. Tra queste:

Organizzare iniziative di gamification, come contest e sfide, per favorire lo scambio di feedback tra dipendenti. Offrire la possibilità di lavorare da casa, per un migliore equilibrio tra vita privata e lavorativa. Lo smart working rappresenta anche una soluzione sostenibile, riducendo gli spostamenti casa-lavoro. Offrire benefit attraverso un piano di welfare aziendale, coinvolgendo attivamente i dipendenti e migliorando il clima interno.

L'importanza dell'Employee Engagement

Investire nell'employee engagement è fondamentale in un mercato del lavoro sempre più competitivo. Un'indagine del 2022 di Deloitte, condotta su 14.808 persone appartenenti alla Generazione Z e 8.412 Millennials in 46 Paesi, ha rivelato che 4 Generazione Z su 10 e quasi un quarto dei Millennials sono propensi a lasciare il proprio posto di lavoro entro 2 anni.

Questo perché le giovani generazioni cercano un ambiente di lavoro sereno, inclusivo, positivo e orientato all'equilibrio tra vita privata e lavorativa, anche a discapito di eventuali avanzamenti di carriera o di redditi più alti.

La figura del manager è di fondamentale importanza per garantire il welfare dei dipendenti e l'employee engagement, perché deve trasmettere l'identità dell'azienda, aumentando il senso di appartenenza dei dipendenti.

Creare un ambiente di lavoro stimolante, in cui le persone possano sentirsi libere di esprimere le proprie idee e costruire un percorso di carriera soddisfacente, è un altro fattore chiave per l'employee engagement. Organizzare sessioni di brainstorming, sondaggi interni e lavori di gruppo permetterà ai dipendenti di sentirsi coinvolti.

I piani di welfare aziendali

I piani di welfare aziendali offrono una vasta gamma di iniziative per migliorare il benessere dei dipendenti e favorire l'employee engagement. Tra queste:

Rimborso per le spese di istruzione e formazione, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di baby-sitting, voucher per visite specialistiche, attività culturali, pacchetti vacanze e abbonamenti in palestra.

Edenred propone la formula Engagement, un ecosistema digitale che offre convenzioni, sconti esclusivi e un sistema innovativo per lo scambio di feedback tra colleghi e azienda.

L'offerta è modulare e si compone di diverse funzionalità:

- savings: un portale dedicato a sconti e convenzioni con la possibilità di accumulare il proprio cash back;

- share: la bacheca digitale dove i dipendenti creano e pubblicano i loro annunci;

- awards: il modulo dedicato allo scambio di feedback tra dipendenti, che incentiva la relazione tra colleghi, sedi e team diversi, rafforzando i valori aziendali;

- incentives: campagne e contest configurabili in base alle necessità dell'azienda, con la possibilità di assegnare punti o premi in funzione delle campagne;

- connect: il social network aziendale, uno spazio di comunicazione tra l'azienda e i dipendenti, in cui dare spazio a eventi, corsi di formazione e varie attività.

Un'efficace formula di welfare aziendale alzerà il livello di employee engagement, garantendo all'azienda una fidelizzazione forte dei suoi dipendenti, migliorando le performance individuali e attraendo nuovi talenti.