DataCrunch punta a diventare hyperscaler europeo con energie rinnovabili



La startup europea DataCrunch, specializzata in servizi cloud, ha ricevuto un finanziamento di 18 milioni di dollari per espandere la propria infrastruttura di server e affermarsi come leader nel mercato europeo. L'azienda punta a diventare un hyperscaler, sfidando i colossi del settore come AWS, Microsoft Azure, Google Cloud e IBM Cloud.

La sfida degli hyperscaler

Il mercato degli hyperscaler è dominato da un oligopolio, con AWS che per lungo tempo ha detenuto una posizione quasi monopolistica. DataCrunch si propone di inserirsi in questa competizione agguerrita, puntando su un modello di business sostenibile e innovativo.

Energia rinnovabile e focus sul Nord Europa

La strategia di DataCrunch si basa sull'utilizzo di energie rinnovabili e sul posizionamento strategico delle proprie infrastrutture. Attualmente, l'azienda utilizza server condivisi in Islanda e Finlandia, sfruttando l'energia geotermica islandese e il calore prodotto per riscaldare Helsinki. Questo approccio consente a DataCrunch di distinguersi dalla concorrenza, che sta investendo ingenti risorse per mitigare l'impatto ambientale dei data center.

“DataCrunch è nato dalla frustrazione nei confronti delle offerte hyperscaler esistenti. Le aziende di intelligenza artificiale meritano un migliore accesso all’informatica senza la complessità e i costi elevati che sono diventati la norma del settore”, ha affermato Ruben Bryon, fondatore e CEO di DataCrunch. “Con questo nuovo round di finanziamenti, stiamo ampliando la nostra infrastruttura per soddisfare la crescente domanda e posizionandoci saldamente come fornitore leader in Europa di infrastrutture AI”.

Servizi per aziende e ricercatori

DataCrunch si concentra su servizi per aziende e ricercatori che richiedono elevate capacità computazionali, ma non hanno esigenze di bassa latenza. L'azienda ha già siglato un accordo con Sony e si rivolge a singoli ricercatori che necessitano di potenza computazionale per i loro studi.

Sviluppo di data center proprietari e futuri finanziamenti

A partire dal 2025, DataCrunch prevede di sviluppare i propri data center proprietari e sta già pianificando una nuova raccolta fondi per finanziare questo ambizioso progetto. La startup è determinata a consolidare la sua posizione nel mercato degli hyperscaler e a diventare un punto di riferimento per i servizi cloud sostenibili in Europa.