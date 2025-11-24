Intervento valutario Yen: perché Tokyo sta spaventando i mercati globali?



Questo particolare scenario di bassa liquidità potrebbe essere la chiave. Le operazioni passate di stabilizzazione valutaria, infatti, sono state spesso messe in atto proprio durante questi periodi. Questa strategia permette alle autorità di spostare i prezzi in modo più netto, massimizzando l'efficacia dell'azione di governo con il massimo bang for their buck.

Quando un intervento avviene, è il Ministero delle Finanze giapponese che decide i tempi e le modalità dell'operazione, mentre la Bank of Japan agisce semplicemente come suo agente esecutivo. Lunedì, la valuta nipponica ha mostrato un leggero calo, allineandosi alle tendenze di mercato più ampie, attestandosi a 156,62 per dollaro. Sebbene lo Yen rimanga pericolosamente vicino al minimo di dieci mesi toccato la scorsa settimana a 157,90, le recenti dichiarazioni del Ministro delle Finanze Satsuki Katayama hanno funzionato come un freno verbale, fornendo un temporaneo supporto alla valuta.

È opinione diffusa che il Giappone possa intervenire attivamente sul mercato dei cambi per mitigare l'impatto economico negativo generato da uno Yen debole.



Questo è quanto espresso da Takuji Aida, membro del comitato governativo e rappresentante del settore privato, durante un programma sulla rete pubblica NHK. La pressione sullo Yen continua a essere elevata, richiedendo un'attenzione costante da parte delle aziende che operano nell'import-export.

Mentre l'Asia osserva con cautela le manovre sul Intervento valutario Yen, l'attenzione si sposta rapidamente oltreoceano, dove i mercati azionari hanno trovato un momento di respiro dopo la difficile settimana precedente. Questo sollievo è stato in parte innescato dai commenti di una figura influente all’interno della Federal Reserve, John Williams, che ha indicato come i tassi di interesse possano scendere nel breve termine.

Questa dichiarazione ha immediatamente riacceso l'entusiasmo dei trader, che hanno aumentato le loro scommesse su un alleggerimento della politica monetaria. Le negoziazioni sui future dei fondi Fed ora proiettano una probabilità del 57% per un taglio dei tassi di 25 punti base già il mese prossimo.



Le decisioni della banca centrale americana sono fondamentali per la stabilità finanziaria, influenzando direttamente i costi di finanziamento aziendale e il sentiment verso la volatilità mercati globali.

Ciononostante, con le piazze azionarie internazionali che stanno vivendo un mese difficile, l'attenzione nei prossimi giorni si concentrerà inevitabilmente sui segnali provenienti dalle vendite al dettaglio negli USA, specialmente in relazione allo shopping natalizio e al Black Friday. L'andamento della spesa dei consumatori, che rappresenta oltre i due terzi dell'attività economica statunitense, sarà un indicatore cruciale della salute generale del mercato.

In Europa, l'attenzione degli investitori è invece catalizzata dall'imminente annuncio del bilancio del Regno Unito. La ministra delle finanze, Rachel Reeves, è chiamata a un difficile esercizio: rassicurare gli investitori sulla prudenza fiscale del governo, ma contemporaneamente mantenere le promesse pre-elettorali di non aumentare le tasse per i lavoratori. La recente flessione che ha colpito obbligazioni, sterlina e azioni bancarie britanniche evidenzia come i mercati siano nervosi in attesa di chiarezza.



L'attesa per il bilancio è quasi finita, ma la potenziale volatilità dei mercati del Regno Unito, purtroppo, non sembra destinata a placarsi presto. Questa incertezza richiede una meticolosa valutazione dei rischi per chi opera sul mercato inglese, rendendo indispensabili accurate strategie di copertura FX.