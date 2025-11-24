Il patto blindato di Google Cloud e NATO: come l'AI cambierà la sicurezza dei dati



Questa piattaforma all’avanguardia è destinata a supportare le operazioni del Joint Analysis, Training and Education Centre (JATEC), un centro nevralgico per l'analisi e l'addestramento. JATEC utilizzerà questa infrastruttura per modernizzare rapidamente le proprie capacità operative, gestendo carichi di lavoro classificati con standard di sicurezza intransigenti.

Il cuore di questa innovazione tecnologica risiede specificamente in GDC air-gapped. Si tratta di una componente fondamentale delle offerte di cloud sovrano di Google. Questa architettura è progettata per operare in ambienti completamente disconnessi, portando i potenti servizi cloud e le funzionalità AI avanzate di Google direttamente dove i dati risiedono.

L'isolamento, spesso definito air-gapping, significa che la piattaforma è fisicamente separata da internet e dal cloud pubblico. Questo meccanismo garantisce che i dati altamente sensibili rimangano sotto il controllo diretto dell’Alleanza. Le organizzazioni possono così eseguire analisi complesse e carichi di lavoro di AI sui loro dati più riservati, ottenendo informazioni preziose pur mantenendo un controllo operativo totale.





Grazie a questa tecnologia, la NATO potrà garantire la piena residenza dei dati e il totale controllo operativo. Si assicura così il massimo livello di autonomia, indipendentemente dalla scala o dalla complessità delle operazioni. Il risultato è che la sicurezza dati NCIA viene elevata a un nuovo standard, rispettando i requisiti più rigorosi di sovranità digitale.

Questo accordo dimostra l’impegno di Google Cloud nel sostenere partner che hanno la missione di proteggere e valorizzare i dati più critici tra gli alleati della NATO.

Tara Brady, President di Google Cloud EMEA, ha sottolineato l'importanza di supportare la missione cruciale della NATO, che mira a sviluppare un’infrastruttura robusta e resiliente. L'adozione delle più recenti innovazioni tecnologiche è vista come essenziale. Questa collaborazione, in pratica, consente alla NATO di accelerare in modo deciso il proprio percorso di modernizzazione digitale, senza compromettere gli elevatissimi standard di sicurezza richiesti.

Anche la NCIA vede in questa mossa un elemento chiave della propria strategia futura.



Antonio Calderon, Chief Technology Officer della NCIA, ha spiegato come l'agenzia sia determinata a impiegare tecnologie di nuova generazione, inclusa l'AI, per potenziare le capacità operative. Ha anche specificato che la collaborazione con il settore privato è un elemento fondamentale della strategia di trasformazione digitale. Attraverso questa partnership si fornirà a JATEC un ambiente cloud sovrano NATO che è sicuro, resiliente e facilmente scalabile, conforme agli standard richiesti per la protezione dei dati altamente sensibili.

Il sistema GDC air-gapped

- non offre soltanto l'isolamento indispensabile per la sovranità dei dati.

Offre anche:

- un’infrastruttura rinforzata e isolata;

- funzionalità analitiche avanzate per migliorare l’efficienza operativa all’interno della NATO, dei Paesi alleati e dei partner. L'integrazione completa di questa soluzione strategica è prevista per i prossimi mesi. Segna l’inizio di una trasformazione operativa profonda nel settore della difesa e della modernizzazione digitale difesa dell'Alleanza.



