Documentario Netflix: il consumismo sotto accusa





Un nuovo documentario Netflix, "Buy Now: l'inganno del consumismo", indaga le strategie di marketing che spingono all'acquisto compulsivo, evidenziando le conseguenze ambientali e sociali. Il film, disponibile con doppiaggio italiano, presenta testimonianze autorevoli che mettono in discussione il modello di consumo attuale.

Il lato oscuro del marketing

Il documentario "Buy Now: l'inganno del consumismo" svela, con un approccio critico e documentaristico, le tattiche utilizzate dai brand per incrementare le vendite. Non si tratta di una semplice critica al consumismo, ma di un'analisi approfondita delle strategie di marketing, spesso occulte, che manipolano le scelte dei consumatori.

Il film approfondisce l'impatto ambientale di questa frenesia di acquisti, evidenziando come il ciclo di produzione e smaltimento dei beni di consumo contribuisca all'inquinamento e allo spreco di risorse. Un'analisi lucida e spietata che non lascia spazio a facili entusiasmi.

Voci autorevoli contro il consumo eccessivo

Tra le figure chiave intervistate nel documentario troviamo Kyle Wiens, CEO di iFixit, azienda leader nel settore delle riparazioni e delle guide di smontaggio. Wiens, sostenitore del "diritto alla riparazione", spiega come questa pratica possa contrastare l'obsolescenza programmata e l'eccessivo consumo di beni tecnologici. Un'altra testimonianza significativa è quella di Nirav Patel, ex dipendente Apple (ha lavorato su FaceTime e GameKit) e ora fondatore di Framework, azienda che produce computer modulari e facilmente riparabili.

Un'ora e mezza di visione che stimola a chiedersi: quanto consumiamo realmente? E quanto è necessario?