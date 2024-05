Svolta storica per gli ETF Ether? La SEC potrebbe approvare il primo fondo negoziato in borsa

Il DTCC, fornitore americano di infrastrutture per il mercato finanziario, offre servizi di clearing, settlement e transaction reporting agli operatori finanziari. Il listing su DTCC è considerato un passo fondamentale prima dell'approvazione finale da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense.

Attualmente, l'ETF di VanEck è indicato come inattivo sul sito web di DTCC, il che significa che non può essere processato finché non riceve le necessarie approvazioni normative. Tuttavia, quello di VanEck non è il primo ETF Ether spot listato da DTCC.

La SEC ha dichiarato che la lista degli ETF comprende sia quelli attivi, che possono essere elaborati da DTCC, sia quelli non ancora attivi e che, pertanto, non possono essere processati al momento.

Un report suggerisce che i funzionari della SEC hanno contattato il Nasdaq, il Chicago Board Options Exchange e il New York Stock Exchange per aggiornare e modificare le richieste di ETF Ether spot esistenti.

Si ipotizza che il significativo cambiamento di posizione della SEC nell'ultima settimana sia legato alla Casa Bianca. Jake Chervinsky, avvocato specializzato in criptovalute, ha ipotizzato che l'appoggio dell'ex presidente Donald Trump alle criptovalute abbia costretto l'amministrazione del Presidente Joe Biden a modificare le proprie posizioni politiche.