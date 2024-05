Orsini (Confindustria) contro l'abolizione del Jobs Act: 'Un salto nel passato'

Orsini ha sottolineato che il Jobs Act esiste da dieci anni e che è necessario affrontare le nuove sfide del lavoro e dell'economia, come l'ingresso di nuove tecnologie come l'Intelligenza Artificiale. 'Dovremmo sederci attorno ad un tavolo subito per parlare di questi argomenti', ha aggiunto.

Riguardo al Superbonus, Orsini ha ammesso di averlo inizialmente sostenuto, ma ha criticato le numerose modifiche apportate. 'La verità è che noi non possiamo pensare di avere misure retroattive perché verrebbe a mancare la fiducia tra imprese e istituzioni'. Orsini ha proposto di creare un tavolo per trovare una via d'uscita, suggerendo la creazione di un veicolo per acquistare i crediti e spalmarli nel tempo con titoli di Stato.

Sul fronte di Stellantis, Orsini ha espresso la speranza che il Patto tra l'azienda e il Paese rimanga in vigore, mantenendo la produzione di un milione di vetture in Italia. Tuttavia, ha anche aperto alla possibilità di un secondo produttore automobilistico che porti innovazioni tecnologiche e utilizzi le filiere italiane, riconosciute come eccellenze a livello globale.