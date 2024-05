Nuovi eco-bonus per auto e veicoli: ecco tutte le novità

Per le moto elettriche, il contributo è del 30% fino a 3mila euro, salendo al 40% (massimo 4mila euro) con rottamazione di un veicolo Euro 0-3. Per i veicoli commerciali, la griglia dei bonus è articolata e tiene conto di alimentazione, massa totale a terra e rottamazione, con un massimo di 18mila euro per veicoli elettrici o a idrogeno tra 4,25 e 7,2 tonnellate con rottamazione.

Il Dpcm mette in circolo complessivamente 950 milioni di euro, di cui 240 milioni per le auto elettriche, 402 milioni per le auto termiche e ibride full, 140 milioni per le ibride plug-in, e quote minori per auto usate, moto, veicoli commerciali e noleggio a lungo termine.