Rivoluzione bancaria: La nuova legge protegge il tuo conto corrente dall'oggi al domani

Queste nuove regole nascono da un’esigenza tangibile, maturata osservando una serie preoccupante di situazioni. Tanti individui si sono trovati, senza alcun preavviso o giustificazione plausibile, con il proprio conto corrente chiuso d'ufficio, persino in presenza di un saldo positivo. Una simile prassi, evidentemente, genera profonde disparità.

L'accesso a servizi bancari essenziali, quali l'accredito dello stipendio o la domiciliazione delle bollette, diventa in questi casi un'odissea, di fatto escludendo le persone dalla piena partecipazione alla vita economica. Si consideri l'assurdità di certe procedure post-chiusura: una volta revocato il rapporto, la banca rilascia spesso al correntista un assegno circolare con il saldo disponibile. Ma il paradosso è palese: per incassare o utilizzare quell'assegno, è quasi sempre indispensabile possedere un altro conto corrente attivo.

Il problema si amplifica ulteriormente poiché, dopo una chiusura unilaterale, la persona finisce sovente nel mirino di una segnalazione interbancaria.



Questa condizione rende quasi impossibile l'apertura di un nuovo conto presso altri istituti, intrappolando il cittadino in un circolo vizioso di esclusione finanziaria. Il percorso legislativo di questo provvedimento ha visto un impegno condiviso, frutto di uno sforzo congiunto che ha travalicato le tradizionali divisioni politiche. Matteo Salvini ha definito l'approvazione una storica vittoria della Lega, evidenziando il successo del suo partito.

Fratelli d'Italia, dal canto suo, ha sottolineato come la nuova legge colmi un significativo vuoto normativo. Il Partito Democratico, pur votando a favore, ha descritto l'iniziativa come un tassello ulteriore nel più ampio mosaico del diritto di cittadinanza, un passo avanti ma non l'unico necessario. Anche le associazioni dei consumatori hanno accolto con favore questa riforma. Il Codacons, per esempio, ha espresso il suo plauso all'iniziativa, ma ha lanciato al contempo un monito importante.

È fondamentale, a loro avviso, mantenere alta l'attenzione sui costi che gli istituti di credito potrebbero applicare in futuro.



Attualmente, le spese di gestione di un conto corrente si aggirano mediamente sui 100,7 euro per cliente ogni anno. C'è il rischio che i nuovi obblighi imposti alle banche possano tradursi in un aumento dei costi e l'introduzione di nuovi balzelli, ricadendo così ancora una volta sulle spalle dei cittadini.