La rivoluzione del retail: Hevolus primeggia in Europa con la certificazione AI di Microsoft

Si conferma così la capacità della compagnia di trasformare l'esperienza retail attraverso tecnologie immersive e intelligenti, aderendo agli standard più rigorosi stabiliti da Microsoft. Il processo di audit tecnico che ha preceduto l'assegnazione è stato particolarmente scrupoloso, garantendo la piena conformità del software cloud ai requisiti più stringenti di innovazione e sviluppo.

Non solo un riconoscimento, ma anche un invito. Microsoft ha scelto Hevolus per partecipare a un programma globale esclusivo, riservato a un numero ristretto di partner strategici che già operano con soluzioni di AI consolidate. Questa opportunità aprirà a Hevolus le porte per accedere in anticipo alle novità di Azure AI, prendere parte a sessioni avanzate con specialisti di prodotto Microsoft e dialogare direttamente con i team di sviluppo internazionali. Questo successo giunge in un periodo di straordinaria espansione per l'Intelligenza Artificiale a livello mondiale.



Il mercato globale dell'AI è destinato a una crescita impressionante: le stime indicano un balzo da 279,2 miliardi di dollari nel 2024 a oltre 1.800 miliardi entro il 2030, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 35,9%. Anche l'Europa segue una traiettoria simile, con il proprio mercato dell'Intelligenza Artificiale che si prevede crescerà da 66,4 miliardi di dollari nel 2024 a superare i 370 miliardi entro il 2030, registrando un CAGR del 33,2%.

Il contesto italiano non fa eccezione a questa tendenza positiva. L'Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano ha infatti rilevato un mercato nazionale che nel 2024 ha toccato 1,2 miliardi di euro, segnando un incremento del 58% rispetto all'anno precedente. Questa crescita è stata alimentata in particolare dall'adozione di soluzioni di AI nei settori del marketing, delle vendite e nell'automazione dei processi. In questo scenario dinamico, Hevolus consolida il proprio ruolo di abilitatore tecnologico per le imprese desiderose di rivoluzionare la customer experience attraverso l'AI Generativa e l'eXtended Reality.



L'azienda propone soluzioni phygital che si distinguono per la loro accessibilità, flessibilità e indipendenza da specifiche piattaforme o dispositivi.

Antonio Squeo, Amministratore Delegato di Hevolus, ha commentato con entusiasmo: "Essere tra i primi partner Microsoft in Europa a ottenere questa certificazione per il Retail AI non è solo un traguardo: è la conferma del nostro ruolo come abilitatori del cambiamento. Accompagniamo le imprese verso un nuovo modello di customer journey, concreto, misurabile e progettato per durare. L’esser stati scelti da Microsoft come Solutions Partner e inclusi in un programma globale riservato a realtà strategiche rappresenta per noi un importante riconoscimento della visione che guida ogni nostra scelta: costruire un modello di innovazione accessibile, inclusivo e centrato sull’esperienza. Questo risultato rafforza il nostro posizionamento come player europeo in grado di generare valore reale per le imprese e di anticipare le evoluzioni del mercato globale." Anche Sara Anselmi, Direttrice della Divisione Global Partner Solutions di Microsoft Italia, ha espresso parole di apprezzamento: "Siamo orgogliosi che un partner italiano come Hevolus si sia distinto per il valore delle proprie soluzioni rivolte al mondo retail, ottenendo una certificazione internazionale che ne riconosce l’expertise AI a supporto della competitività del settore.

Da sempre Hevolus dedica attenzione alla trasformazione digitale delle aziende del comparto retail e questo impegno la vede ora offrire soluzioni di Intelligenza Artificiale in grado di ripensare la customer experience attraverso tecnologie all’avanguardia in linea con i più elevati standard Microsoft. Siamo sicuri che grazie alla nostra consolidata collaborazione, sempre più realtà italiane potranno cavalcare il cambiamento in una logica di AI-powered retail." Il riconoscimento di Hevolus da parte di Microsoft non è un semplice badge, ma una pietra miliare che segna il percorso di un'azienda che mira a plasmare il futuro del commercio. Si tratta di un passo decisivo nel costante sviluppo di soluzioni innovative che rispondono alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione, promuovendo una trasformazione digitale autentica e duratura nel settore retail. L'impegno per un'innovazione accessibile e centrata sull'esperienza cliente rimane al centro della strategia, promettendo nuove frontiere per il commercio del futuro.